Sergio Bueno: "Ya no hay margen de error"

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

El tema del descenso está más caliente que nunca en este Clausura 2017. A falta de tres fechas, son tres los equipos involucrados en la pelea por no descender: Veracruz, Morelia y Chiapas.

Precisamente en la selva chiapaneca saben que ya no pueden dar otro paso en falso, así lo reconoció el entrenador Sergio Bueno, quien sabe que tienen que manejar bien la presión para poder salir adelante de este problema.

“Sabemos que ya no hay margen de error, el error te puede mandar al precipicio, entonces hemos estado entrenando y hablando con el plantel para que hagan conciencia de esa situación. Han estado con buen ánimo, de nada sirve estar agobiado ni tensionado porque eso te merma tus posibilidades y hemos tratado de posicionar este discurso con el plantel, sabedores que tenemos que incrementar nuestro nivel futbolístico para poder lograr la victoria, ya que han pasado muchas jornadas y este fin de semana pensamos que es momento que haga presencia”, dijo.

Bueno recalcó que ha trabajado mucho en concientizar al plantel en lo importante que son estos últimos encuentros y que se deben jugar a muerte, pues la actitud e intensidad juegan un papel muy importante en estos duelos.

“Al equipo le hace falta redoblar esfuerzo, el compromiso de entregarse todavía con mucha mayor pasión dentro de la cancha, con más intensidad y personalidad, hemos dejado qué desear. Tenemos que mejorar que el equipo se entusiasme y que no quede nada más en discurso, que el jugador lo asuma y al final lo resuelva, hemos estado insistiendo mucho en ello, conscientes que estamos cortos para poder abrazar victorias que nos permitan la salvación”, comentó.

El estratega señaló lo importante que será jugar con mayor soltura dentro del campo, y a no tener miedo de lo que pueda suceder: “Seguramente ellos se están planteando lo mismo, somos dos equipos interesados en revertir nuestra situación de jugar un mejor fútbol y de jugarlo a plenitud; el partido pasado el equipo jugó muy tensionado, jugó más a no equivocarse que a intentar hacer las cosas bien, después lo superó, tuvimos algunas acciones de peligro y el equipo se vio con más atrevimiento y eso es lo que queremos lograr, que de nueva cuenta juegue desinhibido, no te lleva nada el jugar tensionado, debemos lograr que el equipo se convenza de jugar de esa forma”, declaró.

Por último, Bueno apuntó que intentarán no descuidar la pequeña ventaja que tienen sobre Veracruz en la porcentual, para así no depender de nadie más.

“Por suerte seguimos arriba, basta y sobra que seamos capaces de ganar nuestros tres partidos para que la situación dependa de nosotros y no esperar otra cosa. Con eso empezamos la semana, pensando en luchar, en cuidar esa ventaja, es lo más importante que se le hizo ver al jugador; también que el enemigo principal de Jaguares es Jaguares mismo, esa es la lucha más fuerte que tenemos ahora mismo, sea cual sea el adversario nos da lo mismo, lo que tenemos que hacer es jugar mejor al futbol y con eso tendremos aspiración de conseguir una victoria”, finalizó.