Entrevista. Matheus Gonçalves: "Quiero que Chiapas termine de pagar mi contrato"

Foto: VAVEL.com

Matheus Gonçalves, futbolista brasileño que hace un par de días fue separado del equipo de Jaguares de Chiapas, relató en vivo durante el programa VAVEL 9:15 el acontecer de los hechos que orillaron a su ruptura con el club.

El jugador atendió la llamada del estudio de VAVEL 9:15 y relató el acontecer que culminó con la orden directa de parte del entrenador Sergio Bueno de no volver a las instalaciones del club chiapaneco.

El brasileño mencionó que todo fue resultado de no asistir a una firma de autógrafos el pasado 19 de abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la que argumentó no haber sido solicitado en la lista emitida por el club, si no hasta un par de minutos antes vía telefónica.

El mediocampista argumentó estar en terapia de la lesión que tiene en su pierna izquierda al momento en que fue informado de dicho evento, a lo que Gonçalves se negó a asistir hasta no antes culminar su sesión de rehabilitación del día, situación que no fue del agrado del director técnico.

Veinte minutos más tarde Sergio Bueno se presentó a las instalaciones donde Matheus Gonçalves se encontraba en rehabilitación y arremetió a gritos contra él. "Me mira y me dice: hey pinche pendejo qué te crees, tienes que ir a la firma (...), ya vete separando del equipo ya no te quiero ver más acá, y bueno después de 3-4 días me mandaron un mensaje de la directiva que yo no podía entrar más al estadio y hoy cuando fui a entrenar tenían seguridad y no me dejaron pasar", señaló Gonçalves ante los micrófonos de VAVEL 9:15.

Sobre su sentir referente a su actual posición frente al club dijo: "He estado en equipos en Brasil y en México muy serios, yo no quería ir a la prensa, yo no quería que pasara esto, yo nada más quería arreglar la situación".

Carencia médica

Cabe señalar que el futbolista agregó que su club no contaba con los medicamentos necesarios para atender de manera eficaz su lesión, por lo que se vio orillado a recurrir a sus ingresos para iniciar su recuperación en una clínica privada.

"La realidad es que cuando yo me lesioné seguía en el plantel, yo tuve que ir a comprar mi medicina porque mi equipo no tenía medicamentos y lo tuve que sacar de mi bolsa porque si no me iba a tardar más en mi recuperación", señaló el futbolista.

Acciones a tomar

Sin duda, una situación sumamente compleja y delicada la que en estos momentos rodean tanto al jugador como al club chiapaneco que nuevamente se ve bajo la lupa pública por temas ajenos a la pelota.

Para cerrar la entrevista el jugador brasileño mencionó que únicamente buscará cerrar este conflicto de la mejor manera conforme a lo estipula su contrato. "Yo todavía tengo contrato, quiero que terminen de pagar mi contrato", señaló, descartando por el momento una demanda ante la FMF por incumplimiento de contrato.