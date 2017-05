Brayan Angulo aún confía en la salvación

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

El panorama no luce prometedor para Chiapas, pues el equipo felino ya no depende de sí mismo para poder salvarse y tendrá que ganar en la última jornada y esperar que Monarcas Morelia pierda en su enfrentamiento ante Monterrey.

A pesar del escenario negativo, hay confianza en el plantel chiapaneco de poder mantener la categoría, así lo hizo saber el lateral Brayan Angulo, que está concentrado en conseguir el triunfo ante Atlas.

“Nosotros tenemos claro que tenemos la oportunidad todavía, que estamos vivos, que tenemos que ganar, mientras exista esa posibilidad lo vamos a hacer, vamos mentalizados en sumar los tres puntos”.

Angulo reconoció que Jaguares tuvo control sobre su destino a lo largo del certamen, pero los malos resultados obtenidos en el último tramo de la temporada han provocado que vivan esta situación crítica.

“Durante el torneo tuvimos el control, estaba en nuestras manos el ir sumando y ahora pues no depende solo de nosotros, el equipo está mentalizado en que tiene que hacer bien el trabajo, sumar y ganar estos tres puntos que son lo primordial y después ya esperar lo que pase”, dijo.

Brayan también señaló que Sergio Bueno ha estado en constante conversación con sus jugadores para llegar en las mejores condiciones al último duelo, al cual considera que llegarán en buen nivel tras las últimas actuaciones que han tenido.

“El ‘profe’ lo está manejando bien y eso hace que al final te sientas con confianza, la verdad es que son muchos partidos sin ganar y realmente los últimos tres partidos se ha mejorado mucho, se ha propuesto un buen futbol y esto hace que sea muy optimista de cara a lo que viene, porque si pensamos que estamos muertos ni siquiera viajaríamos”, declaró.

Por último, tuvo para palabras sobre el incidente vivido en el Estadio Zoque, en donde integrantes de la barra ingresaron al campo y pararon el partido: “La afición tiene derecho a protestar, el aficionado al final tiene esa libertad de expresarse, siempre y cuando no perjudique al club, ya estábamos encima del rival buscando ese gol; pero ya pasó, quedó atrás, no podemos lamentarnos de eso ni de los puntos que dejamos escapar y ahora pensar en adelante que es donde se va resumir toda la temporada, si ganas te salvas y si pierdes ya no lo podrás cambiar”.