Causas del descenso: inestabilidad deportiva

Foto: Vavel Mx

Desde su aparición por vez primera en el año 2002 en el máximo circuito de futbol, Jaguares de Chiapas consolidó una firme sentimiento con la afición que nunca dejó de apoyarlos hasta su último rugir.

Toda una serie de conflictos suscitados a lo largo de la temporada terminaron mandando al equipo a la división de ascenso. Si bien, cabe destacar que la plantilla de la selva chiapaneca llegó a ser una de las que mayor número de jugadores extranjeros registró en la liga mx pero que al final de cuentas dejó en claro que esto no basta cuando los problemas se arrastran desde la raíz de una institución.

Desde la llegada a escasos jornadas disputadas del torneo apertura 2016 hasta la caída del jaguar, el aún estratega de Chiapas, Sergio Bueno junto con el cuerpo directivo se encargaron de hacer modificaciones al plantel, registrándose en la Liga Mx un total de 35 bajas y 41 altas.

Cabe destacar que las altas y bajas repercutieron en el planteamiento táctico y técnico del equipo debido a que se constantemente se presentaba una inconsistencia rítimica en el parado en el terreno de juego, en el lineamiento de los once titular y en los acompañamientos entre pase y pase.

Las bajas

A. Canelo (Puebla) , A. Frausto (Cafetaleros de Tapachula), A. Hurtado -(Tijuana), A. Marín -(Cafetaleros de Tapachula), A. Medina -(Coras de Tepic), A. Zamora - (Juárez), Arévalo Ríos -(Veracruz), C. Valencia - (Atlético Bucaramanga), C. Villaluz - (Celaya), D. Andrade -(Santos Laguna), D. Jiménez - (Cafetaleros de Tapachula), Danilinho -(Fluminense), E. Armenteros -(Santos) Laguna, E. Chávez (Morelia), F. Araújo (Cafetaleros de Tapachula), F. Arismendi (Celaya), F. Arismendi (Sud América), Francisco Andrés Silva (Cruz Azul), G. Rojas (Cafetaleros de Tapachula), J. Arango (Deportivo Pasto), J. Ayoví (Beijing Renhe de la China League One.), J. Gómez (Coras de Tepic), Jesús Rodríguez (c. Puebla), L. Hernández (Cafetaleros de Tapachula), L. Loroña (Cimarrones de Sonora), L. Rodríguez (Tigres UANL), L. Sánchez (Cafetaleros de Tapachula), M. Tinajero (Correcaminos UAT), M. Viana (Sporting Cristal), M. Vidangossy (Palestino, Libre), Ó. Jiménez (América), R. Cruz - (c. América), Rafinha (Audax São Paulo), S. Romero (América), Y. Corona (Tijuana).

Las altas

A. Durán (Cafetaleros de Tapachula), A. Mosquera (Deportivo Cali), Arévalo Ríos (Tigres UANL), B. Lozano (c. América), Brayan Angulo (Ludogorets), Bruno Batista (Cafetaleros de Tapachula), C. Bermúdez (Puebla), C. Núñez (c. Liverpool), C. Valencia (Millonarios), D. Villalpando ( c. Pachuca), Derley (c. Benfica), Diego (Botafogo), E. Esqueda (Tigres UANL), F. Arizala (Puebla), F. Crivelli (Temperley, Libre), F. Flores (Lleida Esportiu), F. Micolta (Juárez), F. Rodríguez (c. Boston River), H. Ruiz (c. Morelia), J. Arango (Medellín), J. Ayoví (c. Dorados), J. Escoboza (Tijuana), J. Fabbro (Cerro Porteño), J. Nava (vc. Atlas), J. Patiño (Guaraní), Javier Orozco (Santos Laguna), L. Burián (Wanderers), L. Mendoza (Santos Laguna), L. Miño (Nacional Asunción, L. Sánchez (Querétaro), Lucas Silva (Cruz Azul), Luís Leal (Al Fateh), M. Muñoz (América), M. Viana (Santiago Wanderers), M. Vidangossy (Pumas UNAM), M. Zúñiga (América), Marcelo Estigarribia (Deportivo Maldonado), Matheus (Pachuca), Rafinha (Ceará), W. Guisao (Toluca).