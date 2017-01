Rayados Monterrey vs Chivas en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

Actualiza el contenido

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Monterrey vs Chivas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio BBVA Bancomer. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El encuentro Monterrey vs Chivas anterior que sostuvieron ambos planteles, tuvo lugar en la jornada 2 del Apertura 2016, en donde los de Guadalajara, encontraron la victoria por la mínima diferencia con el gol de Néstor Calderón al minuto 66.

En Chivas se confía en el trabajo colectivo según las palabras de Jair Pereira, quien también admitió, espera la mejor versión de los ‘Rayados’: “Rayados es un equipo bastante equilibrado, no nos presionamos tanto en que harán ellos, sino esperamos su mejor versión y nosotros nos centramos en la fortaleza colectiva, en la intensidad, para superarlos”.

Monterrey vs Chivas en vivo

Carlos Sánchez de Monterrey aseveró las virtudes del rival con el que han perdido en los últimos cuatro choques:

“Sabemos que siempre se nos ha complicado, es un equipo difícil, tiene su idea. Ellos tienen jugadores muy rápidos y hay que tener precaución y en cualquier ocasión (ofensiva) tener efectividad”.

El Estadio BBVA Bancomer hará su primera aparición en la contienda, en el duelo en donde los locales buscarán seguir con la senda el triunfo ahora en casa. Caben 53, 500 personas y siendo la primera presentación en Liga se espera una entrada buena.

Atentos a: Alan Pulido. Un gol y una asistencia en el partido anterior. Es un jugador que en este campeonato busca convertirse en referente para ‘El Rebaño Sagrado y ante Monterrey es una buena oportunidad para probarlo, más si Chivas sigue sin encontrar su funcionamiento más óptimo.

Atentos a: Edwin Cardona. El colombiano no tuvo un buen desempeño el semestre pasado, algo que puso a peligrar su estadía en el equipo, no obstante, sigue siendo un jugador peligroso al frente. Ya le dio el triunfo a ‘Los Rayados’ ante Puebla y podría ser el inicio de una racha positiva para él.

Monterrey vs Chivas 2016

El que habló fue Matías Almeyda, quien conoce la seriedad del compromiso por el oponente, pero igual confía en que su equipo puede sacar los puntos de visita:

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores planteles de la Liga, nosotros con nuestro juego, nuestra manera de ir caminando en los torneos hemos mejorado mucho, ahora hasta ustedes nos ponen como uno de los mejores planteles y son los mismos elementos, pero está bien, tomamos la responsabilidad, buscaremos ser protagonistas,respetamos a todos los rivales y también hemos logrado que nos respeten”.

Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, no dio declaraciones respecto a este compromiso frente a Chivas, sin embargo, ha hablado bien de sus pupilos, en muestra de la confianza que les tiene para este juego.

Entre ambos ha habido goleadas de ambos bandos, pero si hablamos de la más grande en tiempos recientes sería la de la jornada 8 del Clausura 2015, en donde Chivas se impuso por diferencia de 3-0 en casa durante el mandato de José Manuel de la Torre.

Liga MX en vivo

Los registros de la historia muestran que Monterrey ha sabido ser un obstáculo para El Rebaño Sagrado, pues en los 85 duelos tienen un total de 35 victorias y 30 paridades por 20 victorias de los ‘Rojiblancos’.

Los tapatíos mostraron el temple necesario en la primera parte para ponerse en ventaja con las dianas de Alan Pulido y Eduardo López, aunque la parte complementaria se tornó un tanto tortuosa y lograron aguantar el 2-1.

Chivas no mantuvo el mismo nivel de emoción por el trámite de su juego ante Pumas, no obstante, consiguieron romper una racha de no ganar en la primera fecha, además de alargar la paternidad ante los universitarios.

Minuto a minuto del partido Monterrey vs Chivas en vivo

En su debut en la competencia Monterrey consiguió volver a ilusionar a los aficionados, pues arrancaron con una victoria de 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc luego de darle la vuelta a un compromiso que perdían en dos ocasiones.

Monterrey se encuentra en la cuarta posición del certamen al obtener su primera victoria en territorio visitante ante el Puebla.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monterrey - Chivas, correspondiente a la 2ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio BBVA Bancomer partir de las 19:00 horas.