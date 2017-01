Candidatos para suplir las bajas en Chivas

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL México)

Chivas ya se prepara de cara a su tercer compromiso del Clausura 2017, mismo que será ante el líder general del semestre pasado, Xolos de Tijuana en condición de local. Pese a que El Rebaño Sagrado a diferencia de años anteriores, no ha tenido un mal arranque, contra dos equipos candidatos a llegar a la Liguilla, el sábado tendrán que afrontarlo con un problema que ya es constante; bajas en el equipo, aunque ahora no son las lesiones las que causan el problema.

Luego de una merecida expulsión para José Juan Vázquez y una un tanto más rigorista para Jair Pereira, Matías Almeyda deberá echar mano de la plantilla con la que cuenta, por lo que el día de hoy daremos un repaso por las opciones más fuertes para solventar las ausencias en el cuadro tapatío.

Hedgardo Marín

No contar con ‘El Comandante’ para un duelo tan importante es un golpe fuerte, pero que, para ser justos, es algo que se puede tapar de momento con un jugador que ha mostrado mejoría desde el Apertura 2016, con una noción más amplia de la zona defensiva y con actuaciones que lo han dejado en el rango de cumplidor.

Sin duda, si hay una carta fuerte para apostar por Marín, es el hecho de ya haber sido utilizado antes para asuntos de esta índole, como lo fueron las lesiones de Oswaldo Alanís la campaña pasada, mismo con el que ahora compartiría la zona de zaguero central.

La otra opción es Carlos Salcido, sin embargo, su edad y las diversas funciones en las que puede aportar, hacen del veterano una opción más estratégica.

Carlos Salcido:

Lo comentaba en el punto anterior, Carlos es un futbolista con un recorrido que le da sapiencia en diferentes cuestiones, que ya ha visto minutos jugando en el medio campo como el hombre que mete la pierna fuerte; es el candidato más firme para tomar el puesto y si Almeyda pretende castigar al ‘Gallito’, podría regresar a la titularidad el dorsal número 3.

Otro candidato era Michaell Pérez, quien tiene características de un mediocampista para el juego del ‘Pelado’, por esa forma que tiene de presionar en cada pelota dividida, no obstante, se ha visto la negativa del argentino para soltarle partidos consecutivos en el once inicial, tal vez en función de esperar su madurez. No está descartado ‘El Tortas’ para jugar en la tercera fecha, pero la experiencia de Salcido y en vista del rival, disminuyen las posibilidades de verlo en acción de arranque.