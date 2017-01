Previa Chivas - Atlante: Demostrar el poder de cantera

Google Plus

El actual Sub campeón hace su debut en el torneo copero, Guadalajara recibe al Atlante en casa para iniciar con el pie derecho este nuevo torneo. El formato de la Copa MX cambia ahora con menos puestos a los juegos eliminatorios y una caída como local te puede impedir trascender en este torneo que se reanudó después de ausentarse por más de 20 años en el Clausura 2012.

Chivas | Levantar la cara en Copa

Hasta ahora las Chivas no han tenido el arranque en puntos que la directiva, cuerpo técnico y afición hubieran esperado después de haber jugado ya tres partidos de liga y hasta ahora solo conseguir 4 puntos de 9 disputados, que los ubican en el 10mo lugar de la tabla general. La Copa llega en un momento no tan apropiado pero puede servir para cambiar el chip y la confianza del equipo no caiga, además abren competencia ante su gente esperando llegar de nueva cuenta al título como lo hicieron hace un año cuando derrotaron a León.

Foto: Erick Star ESTO

Atlante | El líder del Ascenso a prueba

Los 'Potros de Hierro' a pesar de los golpes tan duros que han sufrido en las finales que perdieron estos últimos dos años no bajan el ritmo futbolístico y ahora están liderando la tabla general del Ascenso con prácticamente un cuarto del torneo disputado. Este próximo martes pueden dar un golpe de autoridad para confirmar que son serios aspirantes a los dos títulos y revivir esas viejas glorias del cuadro azulgrana.

Foto: Ascenso MX

¿Cómo llegan?

Este será el debut del conjunto tapatío en la Copa MX edición Clausura 2017 y está ubicado en el grupo 6 junto a Venados y el propio Atlante. Su última participación en la competencia fue destacable, pero no pudieron cerrarla de la mejor forma, ya que cayeron en la final ante Querétaro en ronda de penales. Almeyda podrá mover algunas de sus piezas y darle tiempo de juego a quiénes se quedan en la banca, además de la cantera que lucha por un puesto en el primer equipo.

Foto: Lore Solórzano / VAVEL

Por su parte, Atlante ya jugó su primer partido de Copa donde recibieron a Venados en el Andrés Quintana Roo. Con goles de Domingo Zalazar y José Medina el Atlante se llevó el Clásico Sureño con el que da un paso firme y adelante para una calificación a la ronda eliminatoria.

Foto: Imago7

Jugadores a seguir

Néstor Calderón | Mediocampista de Chivas. El 'Avión' desde su arribó a Chivas no se le han dado las oportunidades necesaria para mostrarse en el campo y la mayoría de los partidos los ha observado desde la banca. Pero esto no ha quitado ha mermado su nivel futbolístico porque la campaña pasada cuando entraba al campo hacia la diferencia, y le dio 6 puntos al Rebaño con dos anotaciones suyas. Debe de aprovechar esta oportunidad en Copa para poder llenarle el ojo a Matías Almeyda y mínimo sea considerado para entrar de cambio en los próximos partidos de temporada regular.

Foto: Excélsior

Paúl Uscanga | Mediocampista de Atlante. Canterano de los Potros, que junto a su hermano ha tomado el mando de la media cancha y desequilibrio de su equipo dese hace ya varias campañas. Junto a su hermano gemelo tratarán de hacerse sentir en la cancha de la Perla Tapatía y dar el campanazo en esta segunda jornada.