Ángel Zaldívar: ¿Cualidades de un futuro ídolo?

(Foto: Emanuel Marez | VAVEL México)

Existe una sentencia que dicta “los ídolos se hacen” y es algo que desde hace un par de años a la fecha falta en Chivas, un jugador que sea visto como el héroe de la plantilla, que sepa cargar con el peso del equipo y aparezca en momentos importantes.

En función de algunos elementos ‘Rojiblancos’ y el poco tiempo que tienen otros en la institución, no podemos sacar aún a una figura que tome esa parte de la historia en el colectivo social de los fanáticos, pero hoy vamos a hablar de las credenciales con que cuenta una de las promesas a futuro: Ángel Zaldívar.

La intención no es comenzar a inflarlo, venderlo o elevarlo a un punto al que le falta todavía mucho por llegar; el objetivo es ver las cualidades con las que cuenta ‘El Chelo’ para aspirar a convertirse en un insigne más adelante.

Canterano:

No es una cuestión en contra de aquellos jugadores que no salieron de las Fuerzas Básicas, algunos de hecho han podido alcanzar el puesto mencionado tras haber llegado a manera de refuerzo, como el caso de Adolfo Bautiza, proveniente de Monarcas Morelia, sin embargo, ya hace falta que el papel protagónico lo tome alguien salido de los cimientos de Verde Valle, alguien que externe de inmediato ese sentimiento de llevar los colores desde sus raíces.

Personalidad:

Le faltan por pulir varios aspectos y no es que ya tenga la capacidad de sacar a los tapatíos adelante por sí solo en los momentos duros, al menos no hoy en día, pero es un joven que, a diferencia de muchos a su edad, tiene el temple necesario para luchar como nadie arriba, sin importar el rival, algo que la afición siempre quiere ver, y el haberse hecho con el puesto de cobrador de penales es prueba de ello. Ya ha derrotado desde los once pasos a porteros de la talla de Marchesin, Muños y Ustari.

Ha mostrado su calidad:

Los refuerzos suelen representar el fin de su lugar en la oncena titular para muchos, mas no para él que, pese a la llegada de jugadores ofensivos como Pulido y Pizarro, entre otros, supo mostrar que estaba al nivel y ya se encuentra entre las prioridades de Matías Almeyda, algo digno de reconocer, pese a que tenga sus días malos, no es alguien que se achica; sigue intentando.

Goles en Clásicos:

Bien lo dicen, goles son amores, en especial si se trata de partidos importantes, de esos que pueden cambiar el ánimo de una temporada, algo en lo que tampoco ha desentonado, al aparecer en tres ocasiones frente a Atlas, anotando en dos Clásicos Tapatíos de forma seguida, mientas que en el Clásico Nacional anotó en la tanda de penaltis que se vivó en la Copa y en esta temporada anotó su primer tanto ante el rival odiado, algo que también se queda grabado en la memoria de la gente.

No sabemos lo que le depare el destino, si estará muchos años más en Chivas o no, si va a mantener/mejorar su nivel o va a quedar estancado y más importante, no sabemos si llegue al puesto de ídolo, lo que sabemos es que hoy es una promesa interesante que cuenta con cualidades y hechuras necesarias para decir que lo necesario lo tiene, el esto depende de igual forma del propio Zaldívar.