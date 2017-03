¿Qué pierde Chivas sin Brizuela?

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL México)

Luego de la falta recibida por parte de Rubens Sambueza, se confirmó la baja de 3meses para Isaac Brizuela, una baja fuerte cuando nos encaminamos a la recta final del torneo y pensando aún mucho después, hablamos de un largo tiempo en el que el exjugador de Toluca no va a poder ver actividad en el planteamiento de Matías Almeyda.

La pregunta aquí es: ¿Qué tanto pierde Chivas con su ausencia? Es cierto que ‘El Cone’ no venía en su mejor momento, razón que le significaba no ver actividad de manera constante en la Liga, donde de hecho apenas acumula 275 minutos, aspecto que para muchos podría significar algo no tan grave, pero debemos verlo en otra perspectiva.

Hay un concepto que algunos adoptan como base en el armado de un equipo, profundidad de plantilla, es decir poder contar con dos o tres elementos para jugar en alguna zona del terreno de juego, una de las cosas que se pierden en primera instancia, pues hay que recordar que Carlos Cisneros tampoco ha regresado a las canchas de su recuperación, lo cual limita las opciones para el estratega argentino.

Desde luego existen nombres que pueden caber en partidos venideros, como Fierro, quien no desconoce la posición, Néstor Calderón, quien ha visto poco de la Liga o la rotación de algunos elementos en el cuadro inicial que permitan cubrir la baja, pero eso no quita el hecho que se reducen las cartas para pelear los dos torneos en los que se compite actualmente, además queda ya muy tocado el cuadro como para temer que una nueva incomodidad te deje al grado de echar mano de los canteranos.

No podemos olvidar tampoco que ‘El Druppy’ es alguien que en racha puede definir partidos, su nivel lo ha llevado a convertirse en el héroe del Rebaño Sagrado en más de una ocasión, en especial, alguien que ya ha respondido en lo alto cuando se trata de jugar clásicos. Se pierde de variantes arriba, de un jugador con velocidad y capacidad de centrar, además de un buen tirador desde media distancia.

Por lo anterior podemos determinar que no, la lesión de Brizuela no es la noticia definitiva que va a arruinar la temporada en curso para los tapatíos, pero es un golpe importante en el vestidor, en el esquema táctico una pieza menos y en el terreno de juego es una clave que no va a tener la oportunidad de presentarse en cotejos futuros, eso es lo que pierde Chivas sin Brizuela.