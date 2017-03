Matías Almeyda: "Los jugadores de Chivas no miran más abajo"

Almeyda acumula su tercera semifinal seguida en Copa | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Los éxitos siguen llegando a las arcas del Guadalajara desde que llegó Matías Almeyda como timonel en el 2015. Con el triunfo de la noche del miércoles en Copa MX ante FC Juárez, llega por tercera vez en fila a la instancia previa al título. Después de ir abajo por marcador de (2-0) supieron reaccionar de la mejor forma y en poco más de treinta minutos contrarrestaron sus falencias defensivas para mantener su categoría de candidato al título copero.

Fue la estrella del partido Javier Eduardo López, que colaboró con la última anotación del partido para dar el pase a semifinales. "Le dije algo bastante particular, una de las cosas que le dije, fue que falló un tiro y miro para abajo. Los jugadores de Chivas no miran más para abajo, los jugadores de Chivas miran arriba, porque mirar abajo es entregarse, sentir vergüenza y acá no hay vergüenza. Le dije que visualizara que haría el último gol si quería aparecer en los diarios", fue como específico Matías el momento del "10" luego de que falló una oportunidad increíble y luego se puso la capa de héroe.

El primer tiempo de Chivas fue para el olvido, no pudieron hacer frente al gran momento que vivían en la cancha los de Juárez. Se fueron al descanso perdiendo por la mínima diferencia, para el complemento fueron las cosas aún más difíciles por el segundo tanto de Lucas Da Silva. Vinieron los cambios desde la banca para que ingresaran los titulares de Liga MX que dieron una perspectiva diferente en el terreno de juego.

Las rotaciones en Copa MX han sido recurrentes y a pesar de esto, lograron acceder hasta instancias de los cuatro mejores. "Yo trato como entrenador de dar herramientas a los jugadores, cuando tuve la posibilidad de llegar estaba el 85 por ciento, me pone feliz por ellos que van creciendo, pero esto es de ellos, como entrenador no me agarraría de algo yo no entro al campo", finalizó con esto Matías su charla ante los medios luego del pase a semis.