Previa Chivas - Veracruz: Dos peleas opuestas con el objetivo de triunfar

Con lo atípico que fue esta semana la actividad de los equipos de Liga MX, gracias al parón que hubo en la jornada 10 por el tema arbitral. Tuvieron una preparación de dos semanas para el juego de fecha 11, que podría o no aprovechar los equipos por el momento que tenía o la mala racha que acarreaban previo a la situación del fin de semana pasado.

Este duelo luce demasiado disparejo en el papel ya que el 'Rebaño Sagrado' se encuentra en el liderato general y siendo la escuadra con mejor desempeño en la cancha. Del otro lado tenemos a los 'Tiburones Rojos' que poco les importa su posición en la tabal general, porque están enfocados totalmente en la lucha por el descenso y salir de la posición tan comprometida que se encuentran antes de esta jornada 11.

Chivas | Conservar el invicto jugando

De los equipos que más afectó en el papel el parón de Liga MX fue a Chivas, ya que apenas había conseguido ser el mandamás en el torneo regular y fue cortado un ritmo de juego. Este tan ansiado primer puesto lo obtuvieron después de vencer a Toluca en casa, donde Alan Pulido se reencontró con el gol pero sufrieron la baja por todo el torneo con Isaac Brizuela. La inercia debe seguir ante un equipo que batalla mucho cuando sale de su casa y aprovechar el dinamismo de sus jugadores como Eduardo López o Rodolfo Pizarro para hacer daño a una defensa veterana y falta de velocidad.

Veracruz | Acecha la quema del descenso

Problemas y más problemas son los que acarrean en Veracruz, no solo por el tema de la salvación, sino que Carlos Reynoso dejó el mando del equipo por problemas de salud y también hay problemas internos con algunos futbolistas. No hay más que dar vuelta a la página si este equipo quiere seguir jugando futbol de primera división el siguiente agosto y deben eliminar de su mentalidad el déficit de no sacar triunfo fuera del 'Pirata' Fuente hace más de un año para ejercer presión al equipo de Morelia en la tabal porcentual.

¿Cómo llegan?

Una semana después, Chivas disputó de nueva cuenta un juego y vaya que se empeño de más para poder eliminar a Bravos de Juárez en la Copa MX. Almeyda respetó las jerarquías que ha impuesto en el torneo de mitad de semana, pero al estar abajo (0-2) al minuto 55' echo mano del talento de sus suplentes. Pulido, Orbelín y Pizarro dieron un cambio de mentalidad y una genialidad de 'Chofis' López en tiempo agregado, dio cuenta del equipo fronterizo para que Guadalajara dispute las semifinales ante Rayados en dos semanas.

Quizás pudo haber perdido Veracruz el juego más importante de todo el torneo hace dos semanas en el Estadio Morelos. Cayeron por la mínima diferencia gracias a una pena máxima cobrada por el peruano Raúl Ruidíaz. Fue un partido demasiado parejo, pero donde los dos lucieron muy presionados en cada segundo; esto provocó que una jugada a balón parado definiera el juego en favor de la Monarquía para dejar a los escualos en el último lugar de la porcentual.

Jugadores a seguir

Eduardo 'Chofis' López | Mediocampista ofensivo de Chivas. El futbolista con mejor técnica individual en todo el plantel y quedó demostrado el miércoles con el golazo en Copa MX. Pero la regularidad durante los 90 minutos debe de llegar al camiseta 10 de Chivas, porque sus dotes de calidad suelen aparecer solo en momentos del partido y no ser constantes. Ante un equipo que se plantará muy bien atrás, como lo será Veracruz, los pases y dribles que realice darán un punch ofensivo.

Egidio Arévalo | Mediocampista defensivo de Veracruz. La zona más importante y de más experiencia en el XI inicial es la media de contención con dos experimentados jugadores como Pellerano y Arévalo. El uruguayo nunca da un balón por perdido y es el segundo capitán del equipo del Puerto, este sábado en la cancha de Zapopan tendrá duelo de tu a tu con José Juan Vázquez para intentar quitar la posesión del esférico a los Rojiblancos.

Últimas alineaciones

Chivas | Isaac Brizuela estará fuera el resto del torneo por una fractura de tibia.

Veracruz