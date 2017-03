Chivas: ¿el que mejor ha jugado?

Google Plus

(Foto: Emanuel Marez | VAVEL México)

Nos encontramos en la jornada 11 del torneo mexicano, rumbo al cierre del Clausura 2017, el momento definitivo en donde se cierra la fiesta grande en nuestro contexto y donde los que mejor cierren van para ponerse en el lugar de aspirantes al título.

Para estas alturas la pregunta siempre es la misma, ¿Qué equipo es el que juega mejor en el país? Una respuesta que se antoja complicada por varias cuestiones, entre las que destacan la inconstancia, entendiendo que de una semana para otra o ya en instancias finales, un equipo sin entendimiento se puede convertir en el que mejor se desempeña y referirse al líder, en este caso Chivas, no siempre es confiable, pues puede haber punteros sin buen juego, pero con contundencia o suerte si bien se quiere, dependiendo del estilo que se maneje.

No es posible desacreditar el momento de los tapatíos, pues su juego, aunque en ocasiones con altas y bajas, es de los mejores, forjado gracias al trabajo de un proceso al que se le ha dado continuidad (como uno supondría que debería ser), aunque en un análisis concreto de constancia, en los segundos tiempos se suele caer, algo que en más de una ocasión los ha metido en apurosl, pero no hablamos de una Liga donde encontremos combinados que no pasan por eso, así que podríamos dejarlo de un lado.

Hay que analizar que en este momento hay equipos agarrando impulso como Monterrey y Querétaro, junto a Pachuca y Toluca que de igual forma encuentran tardes negras por otras de completo esplendor, así que sería incierto e irreal decir con certeza que es El Rebaño Sagrado el que mejor juego realiza, por lo que la respuesta queda en la apreciación y criterio de cada uno.

Pese a esto, considerando que se habla de un cuadro que no cuenta con los jugadores de misma categoría y renombre que otros más entre los mencionados o muchos más de la competencia (como Tigres), es cuando se es posible resaltar que el funcionamiento, para competir entre todos ellos, debe entonces ser efectivamente el mejor, a final de cuentas es en ello en que basas tu torneo. Cabe agregar que si bien no se habla de un nivel más estable en cuanto a balompié se refiere, la uniformidad de Chivas es lo que lo ha mantenido arriba de la tabla hasta ahora, por lo que ese es otro punto favorable para los jaliscienses en la pregunta realizada.

La respuesta entonces puede ser sí sin ningún problema, hasta ahora, si ves el contexto que conlleva, ha sido el mejor, si con el tiempo surja uno más vistoso, atractivo o letal, es diferente, por el momento podemos hablar de un equipo que con una articulación colectiva se ha ubicado donde está, llevando al cabo de la mejor manera. Sobre si eso va a llevarlos a la coronación o si se despiertan los que no pasan por un presente bueno es diferente, hoy así es e insisto, no es logrado de la noche a la mañana o una semana para otra.