¿Podrá Chivas mantener el liderato hasta el final?

Quedarse en este lugar al que costó mucho trabajo llegar, de ellos dependerá mantenerse arriba ;el próximo reto es obtener su puesto de liguilla, y después el liderato.

Estamos a poco más de la mitad del torneo de Clausura 2017 de la Liga MX, quedan 6 jornadas por disputar y una prueba muy fuerte para el rebaño sagrado, únicamente de ellos depende seguir arriba; para desgracia y sorpresa de muchos el equipo más mexicano continúa en lo más alto de la tabla general y se puede seguir allá, siempre y cuando continúen jugando con el buen nivel que han demostrado tener en estos últimos encuentro, motivo por el cual pueden mantener su liderato, y llegar a la fiesta grande del futbol mexicano como líderes, siempre y cuando no bajen el ritmo.

Se les aplaude el buen momento por el cual los rojiblancos están pasando llevan dos semanas como líderes, costó trabajo llegar a ese lugar, no obstante no quieren dejarlo, y amenazan con permanecer arriba lo que resta del torneo; la última vez que estuvieron en primer lugar fue en el clausura 2015, hace bastante tiempo, torneos en los cuales el equipo a trabajado por ser más contundente y productivo en la cancha.

El rebaño cuenta con su propio modo de juego más marcado, no obstante en ocasiones bajan su ritmo, no olvidemos los segundos tiempos de los partidos, en ocasiones en apuros por confiarse un poco, sin embargo los resultados han sido favorables en la mayoría de los encuentros; además esto es gracias a la continuidad que se ha tenido con Matías Almeyda como Director Técnico, el argentino que ha cambiado absolutamente todo en el plantel, y ha hecho una forma única y objetiva de ver el futbol mexicano, su sistema ha resultado efectivo y su estilo de trabajo es bueno.

A esto le agregamos los jugadores que demuestran su capacidad, pasión y amor por la camiseta más mexicana de la Liga, complemento perfecto para seguir mejorando el estilo de juego, dominar en la cancha de casa y en las que se visiten, hacer goles y llegar al final del torneo manteniendo el liderato. Sí, si pueden rebaño.

Chivas está demostrando que es para esto y más, seguir allá arriba, y desde ese lugar mirar hacia abajo, seguir saludando a los rivales, y demostrar que el mejor talento del futbol mexicano también está en Guadalajara.