Copa MX: Chivas, obligado a ganar

(Foto: Rodrigo Peña / VAVEL)

Chivas está a unas horas de enfrentarse a su destino, jugar la Gran Final de la Copa Corona MX, en el Estadio Chivas, frente a los Monarcas Morelia. Y el duelo genera un gran número de expectativas, en especial por el peso del favoritismo y grandeza que carga el Rebaño Sagrado. A continuación, te mostramos las razones por las cuales Chivas está obligado a ganar el trofeo copero.

Chivas es favorito

Por supuesto que lo es. Es Chivas sobre Morelia, al menos en cuanto a nombre, jerarquía, presupuesto, historia, plantel y localía lo es. Son algunos argumentos válidos para que Chivas cargue con el peso del protagonismo de la final. Es cierto que a la hora de que comience el partido, se olvidará todo eso. Y Monarcas tiene también grandes posibilidades de ganar. Pero Chivas es el obligado.

Años de sequía

Chivas es un grande, nadie lo discute, ¿o sí? Chivas no se puede permitir poner en juego su reputación. No sólo es un trofeo, o un torneo molero, más allá del valor que tiene ganar la Copa MX, hablamos de la jerarquía de Chivas. Porque es un grande, y como tal debe imponer y ganar títulos. No se puede permitir ser uno del montón.

Son locales

Sí, la localía pesa, y más sí se trata de un solo partido, en tu casa y con tu gente. ¿Qué más pueden pedir los Rojiblancos? Claro, no fue cosa del destino, su mérito tiene el sumar más puntos que el rival para cerrar en casa un partido definitorio. Bien por Chivas, ahora deben demostrar que ante los suyos pueden levantar una copa más.

Monarcas pelea descenso

Chivas no es culpable del momento que viven los michoacanos, pero sí pueden aprovecharse de esa situación. Para nadie es un secreto la lucha por mantenerse en la primera división que viene Monarcas junto a Puebla, Jaguares y Veracruz. Uno se irá al final del torneo, por lo cual Morelia no quiere descuidar la Liga, entonces el torneo de Copa MX, pasa a segundo plano. Para muestra, está en revisar las alineaciones, sí, son suplentes. Y en la final ante Chivas, existe la posibilidad de que serán suplentes, no titulares.

Un revulsivo para la Liga MX

¿Lo puede ser? Sí, porque no. Sí Chivas llega a ganar el título, llegaría embalado y motivado a ingresar a la Liguilla del fútbol mexicano. Tiene la mesa puesta para tener un gran cierre de ambos torneos. Así que todo queda en que los tapatíos ganen y lleguen motivados a la fiesta grande. De lo contrario… mejor no hablamos de eso.