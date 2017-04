Alan Pulido y la oportunidad para consolidarse

Alan Pulido busca su primer campeonato con Chivas. (Foto: Damián Besares | VAVEL)

Alan Pulido tendrá su revancha este miércoles con Guadalajara en la final de Copa MX. El delantero rojiblanco jugará su segunda final con Chivas; la primera terminó con sabor amargo ya que en tiempo reglamentario tuvo el gol del título en un mano a mano con el arquero de Quéretaro y en la tanda de penales falló el definitivo que acabó con las esperanzas tapatías de llevarse la Copa.

En las semifinales ante Monterrey, Pulido anotó el gol del empate que terminó por ser fundamental para guiar a Chivas al triunfo y a la clasificación a la final, por lo que es uno de los referentes más importantes de su equipo en este crucial encuentro.

"He aparecido en momentos importantes, he marcado goles que nos han puesto en finales, como en la Copa pasada. Estoy tranquilo, con confianza que se pueda hacer un buen partido y levantar ese trofeo. Hay que demostrarlo en la cancha".

Entre la afición de Guadalajara existe confianza en que Alan Pulido sea la gran figura que lleve un título más a la vitrina rojiblanca: "Tal vez me vean a mí (como figura) por el sacrificio que he hecho para el equipo. Lo más importante es que el equipo gane, no importa si yo no meto el gol del triunfo".

Con la oportunidad de levantar un campeonato y con la liguilla a la vista en la Copa MX, Pulido manifestó que el equipo esta en buen momento: "Estamos por disputar una final, el equipo sigue haciendo las cosas bien, esta unido con esa humildad, con el deseo de hacer bien las cosas".

Guadalajara cumplirá 20 años del título más reciente que levantaron como local, por lo que Pulido sabe que el equipo tiene una oportunidad significativa: "Representa mucho, todos sabemos que si ganamos y levantamos este trofeo quedaremos para la historia".