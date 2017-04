Michelle Benítez: "Tenemos que aprovechar las oportunidades"

(Foto: Chivas)

La actividad de Liga y Copa dejó en Chivas una problemática en el aspecto físico, que se ve reflejado en los que juegan con regularidad y en las lesiones que se han presentado en las pasadas semanas, situación que ha obligado a Matías Almeyda a recurrir al resto del plantel y a los canteranos en partidos recientes.

Ante esta situación, Michelle Benítez aseguró que tanto él como sus compañeros deben aprovechar para estar en el mejor momento, ser considerados por ‘El Pelado’ y aportar al equipo cuando sea necesario, lo que a su vez permitiría volver a ser considerados para futuros compromisos:

“Tenemos que aprovechar las oportunidades que se van dando, ahora que algunos compañeros están lesionados debemos estar en la mejor forma física y de juego para responderle al ‘profe’ y ayudar el equipo, además de que con eso nos tomará en cuenta para más partidos, quiero seguir participando en la Liga y esperemos que también en la Liguilla”.

Tras recibir oportunidades de manera frecuente entre los certámenes que disputó el Rebaño Sagrado esta temporada, el atacante ‘Rojiamarillo’ confesó los aspectos que le pide el estratega sudamericano cuando va al terreno de juego, a la par que compartió su sentir al respecto y acerca de su desempeño hasta el momento en los nueve cotejos en los que ha podido ver actividad este semestre:

“Que me sienta cómodo, con confianza, que intente una y otra vez, que demuestre lo que tengo, lo que soy y mi juego, no me han dado nervios y creo que he mejorado en eso, me falta mucho, pero para eso se trabaja cada día, además de que los partidos de Copa me han ayudado mucho para forjar ese carácter para estar en la cancha”, expuso el oriundo de Sinaloa, quien inició en el anterior partido de la Liga Bancomer MX frente al Cruz Azul.