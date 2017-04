Para Matías Almeyda la situación no está cuesta arriba

(Foto: Enrique Ortega | VAVEL México)

Este miércoles el estratega de Chivas, Matías Almeyda, negó que los últimos resultados pongan en duda la capacidad de su equipo para calificar a Liguilla y contender por el campeonato:

“El equipo está dentro de las posibilidades de perder, estamos a 3 puntos del puntero, tengo claro el trabajo que hacemos, no hay pretextos, pero no me van a cambiar el pensamiento uno o dos partidos. No somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos, creo que venimos jugando bien, en un mayor porcentaje se han hecho buenos partidos y hay autocrítica para corregir errores para desarrollar nuestro juego”.

El sudamericano haló respecto a la carga de trabajo que ha habido en el grupo por competir tanto en Liga como en Copa, a la par que aseguró tener un plantel balanceado donde a pesar de las lesiones, siente tener un grupo dispuesto a entregarse en el terreno de juego:

“Somos un grupo en el que algunos han tenido más chance de jugar, pero todos han participado, lo que más rescato es la actitud y el entendimiento de lo que pretendemos en la cancha. Las lesiones son parte del futbol y lamentablemente nos llegaron sobre el final, son parte de tanta exigencia, la cantidad de partidos y la entrega de los jugadores”.

Finalmente comentó respecto a los jugadores jóvenes del plantel que han tenido oportunidad en las últimas semanas: “Los jugadores disponibles están dispuestos a darlo todo, habrá que ver cómo planteamos el partido de este sábado con las características de cada uno, se podría llegar a cambiar algo en el esquema. El plantel tiene muchos jóvenes y ellos están tomando esa experiencia en un momento lindo del campeonato, sé que ellos van a ser el futuro de Chivas, es cuestión de tiempo”, finalizó el exentrenador de River Plate.