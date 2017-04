Chivas vs León EN VIVO hoy en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

Por su parte, Nacho González aseguró que ante Chivas no solamente se juegan tres puntos: “yo creo que se juegan muchas cosas, el ego personal y el ego del equipo. Nos jugamos la clasificación, el futuro de todos nosotros está en la cuerda floja”.

Carlos Fierro, atacante Rojiblanco, aseguró que “quedan dos partidos en los que nos tenemos que jugar el boleto a la Liguilla, sabemos que todavía no estamos calificados”.

El partido Chivas vs León se jugará en el estadio Chivas, fundado en el 2010 y que cuenta con aforo para casi 50,000 aficionados.

Atentos en el Chivas vs León en vivo a Andrés Andrade. El Rifle ha ido cuesta arriba en esta temporada. Últimamente, Andrade ha sido pieza fundamental en el mediocampo leonés. Driblador y veloz, el Rifle busca ser indispensable en el ataque Verdiblanco.

Atentos en el partido Chivas vs León a Orbelin Pineda. El hábil mediocampista tapatío se encuentra, quizá, en su mejor momento futbolístico. Hábil y letal en sus trazos, el futbol del equipo de Almeyda se genera en los pies de Pineda.

Por su parte, el domador de la Fiera, Javier Torrente este es "un partido complicado que define cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de seguir en carrera hacia la calificación”.

Durante la semana, Matías Almeyda declaró que “el equipo está dentro de las posibilidades de perder, tengo claro el trabajo que hacemos, no hay pretextos, pero no me van a cambiar el pensamiento uno o dos partidos”.

Matías Almeyda, entrenador de Chivas en rueda de prensa

En su último juego fuera de casa, los Panzas Verdes vencieron apretadamente 2-0 a Monarcas con anotaciones de Elías Hernández y Andrés Andrade.

Por su parte, León viene enrachado y suma cinco partidos sin perder, además, La Fiera tiene posibilidades reales de meterse a la Fiesta Grande.

En su último partido como local, Guadalajara venció de firma agónica al Puebla con marcador de 3-2, gracias a un increíble error del Cristian Campestrini, después de haber iniciado 2-0 abajo en el tanteador.

Para este partido, el Rebaño llega como cuarto lugar general y con oportunidad de brincar al primero, sin embargo Chivas llega con tres partidos en fila sin conocer la victoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Chivas vs León en vivo, correspondiente a la decimosexta jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá ligar en el estadio Chivas a partir de las 19:06 horas.