Matías Almeyda: "Logramos el primer objetivo; entrar a liguilla"

Almeyda destaca la participación de los jóvenes en el juego ante León | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Se tardó más de lo esperado pero gracias a una gran primera parte del torneo, el Guadalajara aseguró el pase a la 'Fiesta Grande' después de haber empatado a un gol frente al cuadro de León por la fecha 16 del campeonato regular. Ahora se tendrán que enfocar en recuperar a los lesionados que tienen en la ofensiva y ahora se sumó el lateral Edwin Hernández, con lo que serían cuatro titulares habituales sin poder jugar, sobre esto habló Matías Alemyda al terminó del juego contra los del Bajío.

"En principio estamos felices de poder conseguir otro pase a la liguilla, la Fiesta Grande. Es la tercera consecutiva que consigue este equipo, esto no se daba desde hace ocho o nueve años y realmente nos pone muy contentos por este tremendo objetivo alcanzado. Creo que el tramité del partido fue parejo, por ahí se hizo mucho de ida y vuelta con opciones de gol para los dos equipos, las más claras en el primer tiempo las tuvimos nosotros. Y en el segundo el equipo mejoró para tomar el camino del juego, presión de doblar para fuera, nos pusimos en ventaja y después León aprovechó y tiene a Boselli que no falla tres", Matías Almeyda reconoce que una buena actuación en el partido no pudo ser coronada con una victoria para su afición.

Dos jugadores regulares que casi siempre completan los 90 minutos en cada juego de Chivas no pudieron tener este destino. Ya que antes del primer tiempo salió lesionado el lateral Edwin Hernández por una torcedura de tobillo y en el segundo lapso Alan Pulido salió también por problemas estomacales previo al juego. Cada semana se hace aún más corto el plantel rojiblanco y de cara a la fase final deberán administrar sus armas en la última fecha del campeonato.

Para finalizar el 'Pelado' habló sobre la carga de trabajo que ha tenido su equipo: "La felicidad es una, después hay realidades, la realidad es que llegamos a este partido bastante desarmados. Hay muchos jugadores con lesiones, hay muchos que han anotado, y los que entraron lo hicieron bien, lo importante era clasificar y estamos seguros de que en la liguilla será diferente", será importante a partir del juego de ida en los cuartos de final a disputarse en semana y media.