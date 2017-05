Jesús Sánchez quiere mostrar madurez ante Atlas

Google Plus

(Foto: Chivas)

En aras de una nueva edición del Clásico Tapatío en Liguilla, el defensor de Chivas, Jesús Sánchez, se mostró complacido por disputar su fase final número seis enfundado en los colores ‘Rojiblancos’, algo que mencionó, le ha dado experiencia para saber cómo afrontar tales compromisos. A la par de esto, argumentó que la capacidad del grupo los tiene seguros del potencial para trascender, pero tampoco caen en excesos de confianza:

“Estoy muy contento por ya tener tantas Liguillas con esta institución que tanto quiero, he aprendido cómo se deben de jugar y espero aprovechar eso para lo que viene. Busco consolidarme y mostrar esa madurez, estoy agradecido con la oportunidad que me ofrece el cuerpo técnico, quiero disfrutar otra Fiesta Grande y brindarle una satisfacción a todos los ChivaHermanos. Hay seguridad en el plantel por el trabajo hecho, no nos confiamos y vamos a seguir por la misma línea para hacer las cosas como queremos y sabemos para ganar”, expuso.

‘El Chapito’ destacó el momento anímico que se vive entre los pupilos de Matías Almeyda a sabiendas de las dimensiones que tiene la eliminatoria frente a los ‘Rojinegros’, a sabiendas de lo que se vive dentro de la ciudad cuando se presentan este tipo de disputas, adjunto a su deseo por mejorar lo hecho en el certamen pasado.

“El equipo está motivado por disputar otra Liguilla, más porque viene un Clásico, nos preparamos a conciencia para buscar superar lo hecho el torneo pasado y creo que es una buena oportunidad. Confiamos en que podremos hacer un gran partido el jueves y con esa mentalidad vamos, es una gran oportunidad para mostrar lo que tenemos. Los Clásicos siempre van a ser partidos especiales y el Tapatío se vive de forma diferente porque somos del mismo lugar”, culminó Sánchez García respecto al duelo de ida.