Matías Almeyda: "Estamos bien psicológicamente"

Dirigió Almeyda su primera final de liga en México | Foto: Futbol Picante

El primer juego de la gran final, terminó con un empate a dos tantos entre felinos y rojiblancos. Pero debido al desarrollo que se observó en los primeros noventa minutos y el desempeño del equipo, debe saberle muy poco a Guadalajara este resultado de igualada. Sobre el desempeño de sus pupilos en el Estadio Universiatrio, salió a conferencia de prensa el técnico argentino de los visitantes.

"Creo que hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Lo planificado estaba dando sus frutos, pero bueno, enfrente tenemos a un crack (Gignac), que tocó dos veces e hizo dos goles, ya sea por errores propios o virtud. Porque el segundo gol es de un jugador diferente, más allá de que hubo error en esa jugada, pero su definición fue impecable. (...) Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron el máximo y como entrenador me pone felices, la serie sigue abierta, aunque hubiera quedado (0-2)", no se notaba tan afecta Matías Almeyda por la forma en que se había resultó el marcador del juego de ida.

"Nunca se puede descuidar a Gignac" Almeyda.

No quiso el técnico originario de Azul, Argentina señalar a jugadores que cometieron errores en el partido. Sino que reconoció la gran virtud que tuvieron que tuvo el equipo de Tigres en este partido, porque Chivas fue al Estadio Universitario a jugarle de tú a tú a uno de los mejores equipos en el país. Es por esto que el resultado al final terminó por ser bueno para el cuadro tapatío, a pesar de las circunstancias que envolvieron al desarrollo de este.

Dijo el estratega del conjunto rojiblanco que el partido de vuelta de la Gran Final podría ser muy similar al de la noche del jueves, pero tendrán la gran ventaja de cerrar en casa. "Psicológicamente estamos perfectos, si nos regalaban esta final íbamos a jugar de la misma manera. Nos quedan 90 minutos y yo tengo un equipo de guerreros, que hoy se vio. Esta abierto, el campeón será el que mejor juegue el domingo, esto sigue para cualquiera", sentenciaba el 'Pelado'.

"Es una pena haber empatado el partido" Almeyda.

Un tema que no se podía escapar era la gran actuación de André-Pierre Gignac y se cuestionó como lo van a cubrir para el juego de vuelta la zaga tapatía. "Como lo hicimos los primeros 84 minutos del juego, digamos 84 minutos fue perfecto. ¿Cómo jugó el equipo? Perfecto, Tigres no podía ingresar. Si bien tenía el volumen de juego, pero no hacían daño, ningún jugador del rival jugó libre y cómodo. Volveremos a incomodarlos y desde ese lugar, poder proponer nuestra parte esta copa que tanto la deseamos", se nota que no hay una obsesión por marcar a Gignac, sino de secar completamente todo el juego de los universitarios.

Para cerrar la conferencia de prensa, 'El Pastor del Rebaño' habló sobre la importancia que será cerrar esta final en el Estadio Chivas. "A Tigres no le pesará jugar de visitantes, igual que a nosotros, y hoy junto a todos los partidos lo hemos demostrado. Jugamos tratando de ser protagonistas en todas las canchas y es lo mismo, nosotros respetamos muchísimo a los rivales, respetamos la jerarquía que tiene el rival; pero yo sé que el rival también hace lo mismo. Va a ser un partido muy parecido a este, con la diferencia que vamos a tener el apoyo de nuestra gente", confiado de cara a que su Estadio sea fundamental para cerrar la final y bordar la doceava estrella en el escudo.