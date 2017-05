Rodolfo Cota: "Chivas se mató en la cancha"

Google Plus

Cota :" Estoy muy agradecido"

Hoy tras más de una década sin alzar un título, Chivas bordó la doceava estrella en su escudo ante un pletórico Estadio Chivas. Rodolfo Cota, arquero de los rojiblancos, aseguró estar muy agradecido de ser parte de la historia del Rebaño Sagrado. "Muy agradecido primero con Dios y con mi familia, ya que son los primeros en apoyarme en las buenas y malas".

Sobre el título que obtuvieron en esta Final, el arquero aseguró que fueron bendecidos por el fútbol; fue un simple resultado de lo que lograron a lo largo de la temporada.

Para el portero surgido de la cantera del Pachuca, el doblete no estaba en su mente hasta que sonó el pitazo final. "No me pasaba eso por la cabeza (la idea del doblete), buscábamos ganar el juego de hoy y poder alzar la Copa".

Además, el arquero se asicneró al decir que se quedó por un momento sin palabras y que estuvo a punto de llorar de felicidad.

Sobre lo que paso tras anotar Sosa al minuto 89', el arquero dictaminó que el equipo no se desanimó y supieron aguantar los embates de los regios. Eso fue clave para que alzarán su 12vo título de Liga.

En referencia a su llamado a la Selección Nacional, el arquero aseguró que pese a que entró como emergente tras la lesion de Jesús Corona aprovechará el llamado que le dio Juan Carlos Osorio.