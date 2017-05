Matías Almeyda: "Es tiempo de disfrutar"

Google Plus

Posó Matías Almeyda con la copa a lo largo de toda la conferencia | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Poco más de 36 horas después de haber conseguido la doceava estrella para el Guadalajara y ya con los futbolistas en vacaciones, en conferencia de prensa habló el técnico que orquestó este triunfo el pasado domingo en la Fortaleza Rojiblanca. El argentino charló absolutamente de todo, desde la satisfacción de lograr el título hasta las bajas y los refuerzos que se avecinan para la siguiente campaña.

“Los proyectos y procesos siempre son beneficiados con triunfos y que lo hacen creíble. Hemos llegado al objetivo máximo que nos hemos planteado desde un inicio. Realmente estamos muy felices por haber logrado el doblete. He hablado con dos jugadores que sé que no van a continuar en el club. Creo que tengo un buen plantel y mis mejores refuerzos van a ser recuperar a Zaldívar, Cisneros, Brizuela de sus lesiones que tuvieron en el torneo. He pedido un refuerzo para tener la gran oportunidad de mostrar a los hombres de fuerzas básicas que ya vienen", Matías Almeyda sabe que será complicado traer refuerzos por el alto costo que tienen los jugadores mexicanos, es por esto que apostarán en el Apertura 2017 por la cantera.

En el horizonte ya esta el Draft del futbol mexicano que se llevará a cabo la siguiente semana en Cancún. Antes de que se lleve el Régimen de Transferencia, adelantó el técnico que Néstor Calderón y Guillermo Martínez no continuaran en el equipo. El 'Avión' finaliza su contrato de préstamo de un año y la escuadra no ejercerá la opción a compra, por lo que regresara a Santos Laguna. Mientras que el delantero canterano del Pachuca no cumplió a las expectativas y su futro ahora es incierto.

"Es muy difícil lograr lo que hicimos, ganar cuatro títulos en un año y ocho meses".

Mientras que de los refuerzos que espera que lleguen esto dijo: “En principio tenía la necesidad de tener un lateral derecho que compita con Jesús Sánchez. Hoy en día, acabo de confirmar que tenía pensado a alguien y le voy a dar posibilidades al club (Juveniles). Necesito que Diego Cortés realice una nueva pretemporada para que cumpla con su sueño”, por lo que el refuerzo que se espera llegue al redil será un hombre en la parte ofensiva. También confirmó que la salida de Carlos Peña al Rangers de Escocia es inminente, tanto así que él mandó una carta al conjunto del Reino Unido recomendando al jugador.

“Constancia y dedicación. Tratar de hacer bien las cosas, junto al trabajo en equipo. Tenemos una unión permanente entre todos, ellos son parte de este título. Los jugadores que vienen de las fuerzas básicas saben a lo que trabajamos y esto es lo fundamental junto a los jugadores que siguen en un gran grupo", como vino diciendo a lo largo de todo el Clausura 2017 que había un plantel corto, ahora Almeyda buscará que se haga una buena camada de jugadores canteranos en el primer equipo para no batallar tanto como en el primer semestre del año.

También se tocó el tema del equipo del Ascenso MX, Coras Tepic. Es casi un hecho que se mudará de la sede de la capital de Nayarit y se convertiría en el renacido Tapatío FC. Proyecto que seguiría con la misma ideología de foguear a los jugadores de Chivas que tienen que madurar; entre los jugadores que irían a este equipo son: Mauro Contreras, Josué Lázaro y Alejandro Zendejas.

Uno de los jugadores que más ha arropado desde su llegada es Javier Eduardo 'Chofis' López y esto opina sobre cómo culminó su campaña: “Yo siempre he hablado de la misma manera que él. Es un jugador con grandes características y que tiene un futuro enorme. Ha madurado mucho, sabe lo que tiene que mejorar. Como todo jugador, hay momentos después de debutar que bajan un poco. Está en mí de cómo llevarlo, el final de él tuvo un bajón, hubo un momento que yo lo guarde".

Otro futbolista del que habló personalmente fue del arquero Rodolfo Cota y su situación contractual entre el 'Rebaño Sagrado' y los 'Tuzos' del Pachuca: “Hay que ir paso a paso y tranquilos, le quedan 6 meses de contrato. La cifra que se está pidiendo por él está totalmente exagerada. Tendrá que competir por un puesto en la pretemporada junto a los otros porteros de la cantera que tenemos", habrá que esperar hasta el Draft de invierno para ver la conclusión de las negociaciones entre tapatíos e hidalguenses.

El plan para la pretemporada será casi toda fuera de la Perla de Occidente. Se reportarán en las instalaciones de Verde Valle el próximo 19 de junio para hacer después el 20 del mismo mes el viaje a Cancún para realizar trabajo físico. Para que el 30 de junio vayan al país vecino y enfrenten tres partidos amistosos (ante Atlas, Morelia y Santos). Volverá a Guadalajara para seguir entrenando y posiblemente se hará la presentación de la piel rojiblanca; para culminar con el juego de Campeón de Campeones en Carson ante Tigres y un miércoles antes de comenzar el Apertura 2017 jugarán en la Fortaleza Rojiblanca ante el Porto. Con lo que todo estará listo para que inicie el campeonato y defender la estrella número 12.

"El equipo está bien, necesita la confianza mía y de la institución".

El capitán del equipo Carlos Salcido, termina contrato este 31 de mayo, pero Matías espera que continúe en la institución.: “Con Carlos hablé antes de la liguilla, le dije que continuará seis meses más quitando el resultado. No solamente Carlos levantó la copa y jugó un nivel alto, el ejemplo para todos los jóvenes y el plantel, es un hombre muy importante. Le he propuesto que cuando ya no juegue más, puede estar aquí trabajando con Chivas. Deseo que tenga su final cuando él tenga ganas, que lo piense junto con su familia y lo haga en el momento correcto”.

“Para mí todas las copas tienen un mismo valor. Las de River Plate fueron muy complicadas, vivimos algo terrible, ojalá y River nunca tenga que pelear por ese título por el Ascenso. Esta tiene una gran repercusión por ver a tanta gente feliz, la pongo en un peldaño muy alto por todo lo que logramos", como lo dijo al terminar el juego el domingo, este título que obtuvo con el Club Deportivo Guadalajara esta en un estante muy importante de su palmarés.