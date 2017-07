Se espera una buena entrada en la Fortaleza Rojiblanca | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

¿Qué espera el aficionado de Chivas este semestre tras el doblete? Como decimos los mexicanos, no hay plazo que no se cumpla, y ni fecha que no se llegue; el día de mañana el actual campeón del fútbol mexicano iniciará recibiendo en casa a los choriceros del Toluca, y además se iniciará el torneo con algunas bajas por lesiones y otras más por llamados en selección nacional, así que la cantera y algunos titulares estarán presentes en el primer encuentro del apertura 2017.

Vuelta a la página, atrás quedaron esos partidos en los que los aficionados no se paraban a la fortaleza rojiblanca para apoyar a el campeonísimo, no había motivación para ello, no obstante desde él torneo pasado eso cambió; el conjunto rojiblanco inició ganando un partido, lo que no ocurría en 5 años, esto fue motivo para que la afición se hiciera presente cada 15 días. La afición rojiblanca no abandona; junto con el Rebaño Sagrado seguirá buscando otro campeonato, más lideratos, triunfos, y hasta derrotas, por que cuando toca perder está prohibido bajarse del barco.

Se espera mucho para este nuevo torneo, lo más importante, que Chivas defienda su título, deje adsolutamente todo en la cancha y que su estilo de juego continúe presente, más contundencia, un equipo más sólido y exigente para obtener excelentes resultado en cada juego, esto y más se espera, además de Matías Almeyda, se desea ese mismo amor a el rebaño, esas ganas de convertir a Chivas en un equipo protagonista y la entrega en todo momento.

Lo que va de este 2017, ha sido un año de ensueño, en abril de logró la Copa MX y en Mayo el tan anhelado título, ese mismo por el que la afición esperó bastante, y por ello en este apertura se desea uno más. Venga rebaño, la afición del campeonísimo confía en ustedes, y lo que les piden es que jueguen con mucha garra, pasión y portando con orgullo la camiseta del equipo más mexicano y del actual campeón de la Liga MX, así tal cual como el pastor Matías Almeyda les ha enseñado. Chivas, y Almeyda, defiendan su título, y logren uno más.