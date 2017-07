Matías Almeyda: "Nuestros jóvenes cubrieron las expectativas"

Google Plus

De a poco se va notando el trabajo de la cantera rojiblanca | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

El campeón actual del futbol mexicano, Chivas igualó ante Toluca en casa sin anotaciones y con esto dan una buena sensación para comenzar con la defensa de su título número doce en este Apertura 2017. Fue un partido muy duro y con varias jugadas fuertes ante un candidato al título, sobre el funcionamiento del equipo y principalmente de cómo se vio la cantera, habló al finalizar el juego de la jornada uno Matías Almeyda.

"El partido estuvo parejo, durante el primer tiempo fue un ida y vuelta y en el segundo tomamos más protagonismo del juego. Lo importante de esto es que nuestros jóvenes cubrieron las expectativas, el regreso del 'Cone' Brizuela. Hay mucho trabajo por que hacer, pero sabríamos que así iba a ser", con el empate Matías Almeyda salió satisfecho debido a un buen funcionamiento mostrado por el equipo.

Fue destacable el regreso, ahora en Liga MX, de los lesionados Javier Eduardo López que parece que de a poco deja atrás esa molestia de pubitis que lo dejaron afuera en la recta final del Clausura pasado y también Isaac Brizuela que curiosamente regresó ante el último equipo que había jugado. Estos dos jugadores serán los principales refuerzos del equipo y cuando regresen los convocados a Copa Oro la parte más importante de futbolistas.

"Tenemos que estar tranquilos"

Para el segundo tiempo se vio a un equipo rojiblanco con más intensidad pero muy chato en la parte final del campo. "Nos faltó un poco de profundidad, yo creo que no ha faltado esto por los jugadores de experiencia que ahorita no están. Nuestros jóvenes van a seguir, el sistema seguirá siendo el mismo, se han adaptado bastante bien, pero obviamente no son refuerzos, son jóvenes que van saliendo", contento se queda el 'Pelado' porque de a poco se va sacando la casta de la cantera de Chivas.