Eduardo López: "No ando al 100; me falta ritmo"

(Foto: Enrique Ortega l VAVEL)

Luego de que Chivas rescatara el empate a 0 goles el pasado sábado ante Toluca, Javier Eduardo López habló en zona mixta con los medios de comunicación y mencionó que, pese a no contar con ritmo futbolístico, lo importante fue que tuvo minutos para poder ayudar al equipo:

"No ando al 100 físicamente, pero lo importante es que tuve minutos, voy a ir poco a poco, todavía tengo algunos dolores, no había entrenado y me falta ritmo, jugué 45 minutos y no me pesaron tanto", afirmó.

La 'Chofis' habló de cómo fue planteada la recuperación de su lesión en el pubis, afirmando que fue Almeyda quien le pidió que se tratara con Fabio Álvarez, kinesiólogo argentino y que trabajo con Chivas en la pasada liguilla del Clausura 2017:

"Fabio ha tratado a grandes futbolistas como Ezequiel Lavezzi o en su momento a Diego Armando Maradona, por eso tuve la confianza de llevar un tratamiento no quirúrgico y es así como me ha sacado poco a poco de esta lesión".

Asimismo, recalcó que su recuperación total le llevará un tiempo estimado de una semana a dos, pero que seguirá trabajando para que Almeyda lo tome en cuenta en los siguientes partidos.

Por último recalcó que los jóvenes canteranos del equipo harán bien su trabajo el tiempo que les tome participar:

"Los jóvenes tuvieron buenos entrenamientos, se adaptaron fácilmente y no tengo duda que cuando se les requiera lo van a hacer muy bien", finalizó.