Rodolfo Pizarro, en el 11 ideal de la jornada 3

(Foto: Damián Besares l VAVEL).

Nadie duda de la calidad de Rodolfo Pizarro, quien desde su llegada al Guadalajara ha sido factor en cada partido hasta llegar al punto de convertirse en referente del club rojiblanco.

Luego del golazo que Pizarro marcó ante los Rayos del Necaxa y la gran actuación que tuvo en este partido también brindando una asistencia en el primer gol del Rebaño, la Liga MX publicó su 11 ideal de la jornada 3, en donde destaca el atacante rojiblanco.

Pizarro no ocultó su desilusión después del partido del sábado, manifestando que hubiera preferido la victoria de Chivas, sin embargo hay una mejoría en cuestiones colectivas, mencionando que poco a poco mejorarán y llegarán los triunfos: “El gol me hubiera dejado un mejor sabor con un triunfo, el objetivo es ganar, avanzar, cuando no se logra no se disfrutan tanto, pero mejoramos en relación al partido anterior, tuvimos buenos momentos. Hay muchas ganas de seguir trabajando, de estar arriba otra vez, tenemos que redoblar esfuerzos y ganar, vamos por buen camino y debemos de estar más concentrados para hacer más goles”, dijo.

El resto del 11 ideal lo conforman los siguientes jugadores:

El 11 ideal de la J3:

- Agustín Marchesín (América)

- Paul Aguilar (América)

- Enzo Roco (Cruz Azul)

- Osvaldo Rodríguez (León)

- Juan Carlos Medina (Lobos BUAP)

- Avilés Hurtado (Monterrey)

- Cecilio Domínguez (América)

- Rodolfo Pizarro (GUADALAJARA)

- Cristian Menéndez (Veracruz)

- Enrique Triverio (Toluca)

- Julián Quiñones (Lobos BUAP)

D.T. Rafael Puente