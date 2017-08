Previa Chivas – Puebla: Con obligación de ganar

Google Plus

Al finalizar este fin de semana la jornada número cinco estaremos rebasando casi el primer tercio del campeonato, por lo tanto el campeón Chivas no se puede permitir seguir abajo en la general. Por otro lado los poblanos con solo dos unidades, poco a poco comienzan a ser alcanzados en la tabla de pelea por el descenso y necesita ya un respiro, sobre todo Rafael García.

Hay presión en el redil

Ya tenía mucho tiempo que no se veía un ambiente de presión por malos resultados en la interna de Chivas, el inicio del torneo no era el que nadie se esperaba a pesar de las ausencias que se tuvieron en la primera jornada. Sin triunfos en Liga MX y apenas tres puntos, vendrá una sacudida importante en la formación por parte de Matías Almeyda para ver que jugadores están en su mejor momento para levantar el nivel y que lleguen las victorias cuanto antes.

Foto: Marca

Falta por mejorar a los ‘Camoteros’

El proyecto de Puebla se ha mantenido en un nivel por debajo de lo esperado, ya que el funcionamiento no es el que quieren y los resultados no se le han dado al técnico Rafael García. Con estos pésimos marcadores que ha acumulado en las primeras cuatro fechas, baja cada vez más para meterse de nueva cuenta de lleno a la pelea por el no descenso.

Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Antecedentes

La más reciente confrontación entre tapatíos y poblanos fue en la jornada 13 del pasado Clausura 2017 donde se vieron las caras en la casa de Chivas. Puebla se fue arriba (0-2) en el primer lapso que se veía muy complicado de remontar para los locales, pero una gran actuación de Carlos Fierro, el chiverío le dio la vuelta al marcador; con una jugada muy polémica de Campestrini y donde Fierro marcó el gol de la diferencia en tiempo agregado. Este triunfo fue un impulso emocional para los rojiblancos que cerraron mejor su torneo.

Tiene ya más de un año que no se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc, la última fue en el Apertura 2016 cuando Chivas doblegó (0-2) al Puebla. Fue la fase del torneo donde se notaba a un equipo de Almeyda más encaminado y que su estilo de juego estaba totalmente definido. Los goles fueron obra de sus delanteros Marco Bueno y Ángel Zaldívar, que con esos tres puntos que sumaban los del Occidente los mantenía en lo alto de la tabla general.

Foto: Gerardo Cano / VAVEL

¿Cómo llegan?

Por primera vez desde que inició el torneo, hubo una semana completa para planear el juego. Después que fueran goleados en la Sultana del Norte (4-1) a merced de Rayados de Monterrey. Fue una exhibición pésima de los actuales campeones sobre todo en el segundo lapso cuando los tres delanteros regios dieron muestra de su calidad con goles. Chivas se había ido al frente con gol de Jair Pereira al minuto 2, pero mantuvieron muy poco la ventaja y se cayó el equipo para el segundo lapso.

Foto: Publimetro

Vienen los ‘Camoteros’ de enfrentar en veces consecutivas en Liga y Copa al conjunto de Tijuana en donde empataron las dos ocasiones que se vieron las caras. Primero en la jornada cuatro igualaron a un gol, donde volvió a verse alcanzado el conjunto del Angelópolis. Mientras que en partido de a media semana tuvo el mismo destino con empate que deja a ambos equipos con mucha oportunidad de avanzar .

Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Jugadores a seguir

Rodolfo Pizarro | Mediocampista de Chivas. El jugador más desequilibrante del campeón fue fundamental en los dos empates que consiguieron ante Cruz Azul y Necaxa. No solo su calidad es un tema importante para él, sino que desde su llegada al Guadalajara el olfato de gol se ha incrementado. Ante la baja que sigue del goleador Alan Pulido, Pizarro prácticamente se tiene que cargar el equipo al hombro para comenzar a producir anotaciones junto a Ángel Zaldívar.

Foto: Damián Besares / VAVEL

Félix Micolta | Mediocampista de Puebla. Con la velocidad del futbolista que es característico de él, tiene que ser fundamental para que puedan llegar balones al área. Ha disputado los cuatro juegos de liga como titular y a la brevedad deberá comenzar a ser pareja en el ataque con Salom y Marrugo, delanteros con buenas habilidades pero que les faltan más balones para convertir.

Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Últimas Alineaciones

Chivas

Puebla