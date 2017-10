Previa Chivas - Monarcas: Es la hora de ganar o decir adiós

Tras el parón por la emocionante fecha FIFA, la actividad de la Liga Bancomer MX regresa a escena. Donde el campeón del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas de Guadalajara reciben en su casa a Monarcas Morelia, en un duelo que apesta a desesperación para los rojiblancos, y una oportunidad de seguir sumando para los michoacanos.

Ganar o ganar, no hay de otra

(Foto: Chivas)

Chivas está obligado a ganar, y no sólo eso, sino también a dar un digno espectáculo para su afición, pues las presentaciones del campeón en casa han sido lamentables, algunas de lástima. No han podido ganar como local, la crisis aumenta y el tiempo se acaba. Es momento que los dirigidos por Matías Almeyda den un golpe de autoridad. Ya no tanto por buscar un milagro de liguilla, sino por orgullo propio. Ya no hay pretextos, la gente quiere celebrar, como no lo hacen desde hace cuatro meses.

Ven en Chivas un trampolín

Aunque parezca burla, Monarcas intentará sumar en Guadalajara, aprovechando el mal paso de los rojiblancos, y así sumar tres puntos más a la causa moreliana. Los dirigidos por Roberto Hernández, viven un gran momento, han demostrado ser un equipo voraz en casa y competitivo fuera de ella. Atrás ha quedado el tema del descenso, hoy son otro Morelia, uno que mira hacía arriba y buscan regresar a liguilla. Monarcas es hoy en día, uno de los equipos que mejor juegan al fútbol, y el sábado vendrán por el triunfo a costa del Guadalajara.

Antecedentes

La última vez que tapatíos y morelianos se enfrentaron fue el pasado torneo Clausura 2017, donde el conjunto de Chivas ganó la Copa Corona MX, luego de empatar a cero goles en tiempo regular, pero en penales se impusieron 3 a 0. En aquella ocasión, la figura fue el joven arquero, Miguel Jiménez. Sin embargo, Morelia se presentó con un cuadro lleno de suplentes, pues se estaba jugando el descenso en las semanas posteriores, menospreciando un poco la final de copa.

Jugadores a seguir

Rodolfo Pizarro: Hoy por hoy, no hay mejor jugador que el nacido en Tamaulipas, sin embargo, tanto él, como el resto del plantel, no atraviesan por su mejor momento. Pero ya ha demostrado este torneo que sí sale inspirado y se conecta con sus compañeros, es capaz de vencer cualquier rival, para muestra están los duelos ante Pachuca y Cruz Azul.

(Foto: Esto)

Rodolfo Vilchis: Sí, no hablamos ni de Ruidíaz, ni Achilier, sino del ‘Pipila’, quien esta ‘On Fire’, anota, pasa y genera. Es un jugador mandado a hacer para la monarquía. En ningún otro equipo (salvo Neza) ha brillado tanto. Su fútbol y compromiso con esta playera fue fundamental para conseguir la salvación en el pasado semestre. Rodolfo tiene desequilibrio, velocidad y es un buen complemento en el ataque michoacano.