Google Plus

(Foto: Imago 7)

Sí eres aficionado de las Chivas, y estás leyendo esto, ¡No culpes a Cota de la derrota en el clásico nacional ante América! Él no fue el único culpable. Sí bien es responsable directo en el primer gol de Oribe Peralta, no es el factor decisivo para perder el juego. O qué, ¿La defensa no juega? ¿Todo es culpa de Rodolfo Cota?

Sí bien, es cierto que Chivas está eliminado, sin ninguna posibilidad de entrar a la Liguilla y refrendar el campeonato obtenido en el pasado torneo, Rodolfo ha sido de los más certeros y confiables en la presente catástrofe rojiblanca. Cota ha sido de lo más rescatable en el Apertura 2017.

La portería es injusta en el fútbol, porque todos recordamos las fallas de un arquero, y más en un juego de trascendencia como lo es el clásico nacional. Pero pocos recuerdas las fallas de los delanteros frente al marco. Niégalo, porque sólo así podríamos excusar a otros culpables como Pulido, Orbelín, Fierro o ‘Chofis’.

En cambio, hace algunos meses, todo era felicidad con el campeonato, Pulido el gran ídolo goleador, el del más bello gol del torneo. Pizarro y Orbelín eran la dupla y motor del Guadalajara, artífices del juego ofensivo del equipo. Alanís y Pereira el muro defensivo que contuvo al millonario ataque de Tigres. Salcido el ídolo y símbolo que sostuvo a su espalda el estirpe y grandeza del club. Pero ¿Qué hay de Cota, sus lances y atajadas en momentos determinantes?

Recuerda que el portero mazatlense fue figura y factor clave en la obtención del título pasado. Atajadas de Rodolfo fueron determinantes para avanzar en los juegos decisivos. O ¿Ya no recuerdas las atajadas en contra de Atlas, Toluca y Tigres?

Sé que estás molesto por perder el clásico, perder la apuesta con tu amigo, pareja o compañero. Molesto por el mal paso del equipo, ser la burla de otros aficionados. Pero recuerda que Chivas aún es el campeón, es el más popular, y también tiene hoy por hoy, a uno de los mejores porteros de la Liga.

Rodolfo Cota es un hombre que sabe reconocer sus errores, y como prueba está, que salió a dar la cara y ser autocritico ante los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Azteca.

Tal vez este sea el último torneo que veamos a Cota con la playera del Guadalajara, pues difícilmente se pagarán los casi 10 millones que se piden por él, además qué Pachuca lo quiere como el remplazo del ya veterano Óscar ‘conejo’ Pérez.