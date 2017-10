Cuatro bajas para enfrentar al Veracruz

Google Plus

(Foto: Televisa deportes).

Las Chivas buscarán salvar lo que resta del Apertura 2017 y cerrar de manera digna su participación. Aunque prácticamente está eliminado tendría que haber un verdadero milagro para que matemáticamente se clasifique a la liguilla.

Sin embargo, el panorama en el Rebaño se vuelve aún más gris y es que mañana enfrentarán a los Tiburones Rojos del Veracruz con cuatro bajas muy sensibles en el esquema de Matías Almeyda.

El técnico argentino no podrá contar con Alan Pulido, Jesús Sánchez, Jair Pereira y Carlos Cisneros para el duelo ante los jarochos; el caso de Pulido es debido a su lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, por lo cual se perderá de dos a tres semanas de actividad; Jesús Sánchez también tuvo una contusión en la rodilla derecha y Almeyda prefirió no arriesgarlo. Jair Pereira, aunque ya se encuentra recuperado, su entrenador prefirió no arriesgarlo al igual que Carlos Cisneros para utilizarlos en el partido de octavos de final de Copa MX donde el Guadalajara enfrentará al Atlas.

Así la lista de convocados queda de la siguiente forma:

Porteros: Rodolfo Cota y Miguel Jiménez.

Defensas: Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Hedgardo Marín, Edwin Hernández, Miguel Basulto y Alejandro Mayorga.

Medios: Orbelín Pineda, Eduardo López, Rodolfo Pizarro, José Juan Vázquez, Michael Pérez, Fernando Beltrán y Óscar Macías.

Delanteros: Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar, Michelle Benítez, Carlos Fierro y José Juan Macías.