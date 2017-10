Jair Pereira: "Nos enfocaremos en ganar la Copa"

(Foto: Fabián Meza l VAVEL)

Luego de un poco mas de un mes que se apartó de las canchas por lesión derivada de una pubitis, el defensa de Chivas, Jair Pereira, habló este jueves en conferencia de prensa en las instalaciones de Verde Valle donde abundó que físicamente ya se siente mejor:

"Me siento mejor fisicamente, hace un mes estuve fuera por el tema de la pubitis que tenía, pero ya estaba listo para regresar; me sentí con buen ritmo, obvio con algunos problemas porque siempre pesa parar un mes, me preparé casi tres o cuatro días antes del encuentro ante Atlas, pero no me sentí en desventaja", mencionó.

El subcapitán del Rebaño dijo sentirse feliz tras la victoria ante Atlas este miércoles en duelo de los octavos de final de la Copa MX, recalcando que el resultado era el que esperaban y que como equipo se lo merecían gracias al juego que brindaron como conjunto. Asimismo, hizo énfasis en las actuaciones que tuvieron este semestre en Liga, donde ya no tendrán oportunidades de refrendar el título de Campeón:

"Es difícil saber que en Liga ya no tenemos posibilidad de refrendar el título y es muy triste para nosotros los jugadores, ahora lo único que tenemos es la Copa para disputar y en la Liga no bajar los brazos y quedar en una mejor posición, cerrar de la mejor manera. Mientras se juegue cualquier torneo o copa, nuestra intención es ganarla y ese es nuestro objetivo ahora".

Pereira expresó su sentir acerca de las siguientes fases de la Copa MX, donde fue cuestionado acerca de lo que pensaba sobre los otros siete cuadros restantes y sus intenciones de usar a jugadores titulares con la finalidad de arrebatarle a los rojiblancos el título de Campeón:

"Chivas mezcló, si algo tiene Matías es respetar a los que están jugando liga con los de Copa, intenta dar una competencia sana y cada quien se pueda mostrar. Estoy seguro que cada equipo que sobrevive en la Copa va a usar a sus mejores jugadores y van a tratar de salir a ganar. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando y defender nuestro título a muerte".

Felicita a Alan Pulido

Luego de que se diera a conocer el accidente que tuvo el pasado domingo Alan Pulido, Pereira reconoció y aplaudió a su compañero el haber aceptado su error:

"Es una figura pública, él sabe que se equivoca en ciertas cosas, lo reconoce y se le aplaude, si él se negara o si el ocultara cosas sería cosa de él, pero yo siempre aplaudo alguien que sabe que si la riega lo reconozca y se disculpe ante cada uno de nosotros".

"Chivas debe prepararse para cuando Almeyda ya no esté"

Pereira brindó su opinión sobre el tema Matías Almeyda, luego de que durante la semana fuera vinculado para dirigir a la Selección de futbol de Chile o al Leicester City de la Premier League, el segundo capitán del Guadalajara puntualizó que Chivas debe estar consciente de que todo ciclo llega a su fin y que los jugadores deben estar preparados para el futuro:

"Uno tiene que estar como jugador preparado para todo, me han tocado dos y hasta tres entrenadores en un torneo, uno debe estar preparado, cuando llega un técnico lo que queda es respaldar y adaptarse a las idea, pero hoy ni lo pensamos, estamos a muerte con el entrenador", finalizó.