Previa Chivas Femenil vs León Femenil: Por el liderato y pase a la semifinal

Este domingo vuelve la actividad de La Liga MX Femenil y en Verde Valle el Guadalajara le hará los honores al conjunto de León. Las dirigidas por Luis Camacho han tenido una temporada extraordinaria pues a base de un buen fútbol, lograron colocar al equipo muy cerca de las semifinales, habiendo derrotado a equipos de gran nivel como Tigres y Monterrey.

"Las Tapatías se encuentran con un pie dentro de la siguiente ronda del torneo pues les basta un empate para amarrar definitivamente su clasificación. En este momento Chivas se ubica en la segunda posición por diferencia de goles, si esto se mantiene de esta manera al final de los cotejos, al rebaño le tocaría enfrentar ni mas ni menos que al América quien es líder del Grupo 1 de esta competición, lo que daría a vivir el primer Clásico de Clásicos en esta categoría, pero una victoria de las rojiblancas, aunada a un empate o derrota de Tigres, las llevarían como líder de su sector para tener como rival a las Tuzas del Pachuca.

Un Enfrentamiento muy disparejo

Ambas escuadras pasan por realidades muy diferentes, pues mientras Guadalajara se ubica en las primeras posiciones como uno de los mejores equipos del torneo con 31 puntos (los mismos que tiene el conjunto de Tigres; no obstante, son superadas por diferencia de goles). Cabe destacar que son el cuarto lugar en cuanto a anotaciones se refiere, así como contar con una defensa que acepta pocos goles.

Por su parte el cuadro esmeralda es todo lo contrario, ubicado en el penúltimo lugar del grupo 2 con una defensa que ha sido muy vulnerable y con solo 10 puntos logrados hasta esta jornada, siendo uno de los peores equipos del el presente torneo, por lo que se vuelve muy factible un eminente triunfo de las rojiblancas para el domingo.

Dato adicional

Como antecedente, Chivas y León se vieron las caras en la Jornada 7 del Apertura 2017, con un resultado favorable para las Tapatías quienes vencieron con un marcador de 1-3 con anotaciones de Michelle Vargas a favor de "La Fiera" al minuto 15, Anette Vazquez para el empate al minuto 16; Brenda Viramontes para darle la vuelta al partido al 41 y Arlett Tovar para sellar el triunfo al minuto 90.

Jugadoras a destacar

Norma Palafox l delantera de Chivas: Una de las jugadoras que mas ha dado de que hablar durante la fase regular es sin duda la número 11 del Rebaño, quien es la segunda anotadora de Chivas en el presente con 5 tantos, por lo que será sin una pieza muy importante a seguir durante el encuentro por su gran capacidad goleadora.

“Todo está aquí en la mente. Sabemos que no debemos bajar los brazos, no tenemos que sentirnos sobradas, claro que no. Todos los partidos son importantes. Así como fueron importantes los partidos con Monterrey y Tigres, también lo es para mí el de León. Vamos por el triunfo, porque no somos conformistas. Entonces, vamos a buscar los tres puntos para estar completamente seguras en la Liguilla”, aseguró Palafox.