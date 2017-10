Carlos Fierro: "Somos los campeones de copa y tenemos que refrendar ese título"

Google Plus

(Foto: @elopezmota)

Luego de la sesión de entrenamiento de este lunes, el delantero de Chivas, Carlos Fierro, habló ante los medios de comunicación y expresó su pensar ante su próximo rival, los Potros de Hierro del Atlante, a quienes mencionó que no habría que hacer de menos ya que es un plantel de calidad y gran talento:

"Es un equipo que ya hemos enfrentado, es difícil, duro, con gran calidad, por algo están en la misma fase que nosotros, por algo han ido dejando rivales fuera y se metieron hasta esta fase y bueno, será un partido muy difícil, serán un gran rival y nosotros debemos dar nuestro máximo esfuerzo para poder ganarlo", dijo.

Fierro se manifestó ante la situación del equipo, y si bien dijo que las últimas victorias les han brindado confianza, será difícil digerir para todo el equipo no poder estar en la liguilla:

"El equipo ha venido mejorando, viene con una confianza muy buena, nos hacía falta al equipo una alegría de una victoria, nosotros estamos vivos en el torneo de copa, somos los actuales campeones y tenemos que salir a defender el título; en la liga nos quedan puntos, aunque ya no tengamos la oportunidad de calificar lo hacemos por la afición que siempre nos ha respaldado por los malos resultados y pues tenemos que regresarles un poco lo que ellos han dado por nosotros".

En cuanto a su rendimiento, el 'Wero' hizo énfasis que el trabajo diario será el punto de partida para tener recompensa en un futuro, en la cual debe responderle a Matías Almeyda en la posición que éste último lo ponga:

"Me siento bien, con confianza y yo debo responder donde sea (posición), sea fuera o por el centro, donde me ponga Matías, no puedo defraudarlo a él ni a mis compañeros. Yo tengo que dar mi máximo esfuerzo y seguir por el buen camino".

Por último, otorgó sus mejores deseos para Chivas Femenil, quienes han clasificado a las semifinales de la categoría, donde enfrentarán al América:

“Pese a que no hay mucha convivencia, le deseamos lo mejor a Chivas Femenil en el Clásico Nacional, se merecen la clasificación”, finalizó.