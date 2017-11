José Juan Macías y José Godínez, canteranos que respondieron a las expectativas

Google Plus

(Foto: Marca Claro)

Muchas cosas quedan por reflexionar en un equipo cuando éste fracasa en una temporada después de ser campeón de Liga y Copa en la pasada. Cabe este proceso puesto que existen dudas y pensamientos que se acercan al panorama. Algo como esto es lo que se puede comentar respecto a dos de los jugadores juveniles que se han hecho de un lugar en la opinión pública que rodea a Chivas después de que en el semestre en curso la delantera diera toques amargos para comentar.

Partimos del hecho que se puede apreciar a simple vista; de nuevo hubo una nula llegada de refuerzos, que obligó al cuerpo técnico a dar oportunidad a los jóvenes, y entre el bajo nivel de juego en que quedó el grupo tras la pretemporada, en conjunto al reducido plantel, las chances de ver acción en Liga Bancomer MX fueron mayores. Hablando de casos concretos, los de José Godínez, que anotó un gol y jugó 107 minutos en 4 partidos, además de José Macías, quien disputó 202 minutos en 5 compromisos, haciéndose presente en el tanteador en 2 ocasiones.

Cabe destacar que sus tantos llegaron en momento de necesidad cuando los tapatíos se veían abajo en el marcador, ayudando a rescatar unidades y respondiendo a la confianza de Matías Almeyda, que a su vez ha tratado de desviar la atención para que no se lleven los encabezados, ni una parte importante dentro de la agenda en los medios deportivos, algo que tal vez sería lo más correcto.

(Foto: Chivas)

Cierto es que, para una temporada de debut a las edades de 18 y 20 años, lo hecho en números resulta sorprendente, además que, en el aspecto cualitativo, el apoyo brindado en Copa MX, junto a su pretemporada, dan para pensar en cosas buenas para su futuro, no obstante, tampoco se puede olvidar el hecho de que siguen siendo jóvenes a quienes llevar con lentitud es, más que un menester, una responsabilidad.

Ya en el pasado la atención desmedida ha sido motivo de perder futbolistas, dejando en el camino a prospectos interesantes, que, por las comparaciones con referentes de otro nivel, por el grado de reproducción mediática y por querer poner etiquetas de ídolo muchos años antes, se han caído del nivel mostrado. No están cerca de ser esas figuras de las que en ocasiones el aficionado se encuentra deseoso, eso lo ganarán con tiempo y dedicación.

(Foto: Chivas)

Deberán entender que poca regularidad significa volver a las categorías inferiores, que solo el trabajo constante será lo que los impulse; no se puede vivir de uno o dos goles, hay un proceso que se debe seguir, que parece que para ‘El Pelado’ siempre está presente. Así mismo, también el medio y la afición deberán entender que no es productivo solo hablar en los momentos buenos y dejarse llevar, pues es responsabilidad también de quienes nos encontramos en esta parte no anticipar hechos. Son dos jugadores con potencial, que han mostrado cosas interesantes, pero por ahora solo son eso… ¿ídolos? ¿Referentes? ¿Titulares? ¿Banca? Solo el tiempo lo dirá.