Rodolfo Pizarro: "Todos somos culpables de este fracaso"

El mediocampista de Chivas, Rodolfo Pizarro, habló ante los Medios de Comunicación luego del entrenamiento del jueves del Rebaño. El dorsal 20 del Rebaño Sagrado fue contundente ante el desempeño de los rojiblancos en el Apertura 2017, donde no pudieron refrendar como equipo el título de Campeón tanto en Liga como en Copa:

“Soy de los principales culpables de que no nos haya ido bien”, puntualizó.

Pizarro Thomas mencionó que hubo cierta "relajación" por parte de todo el plantel rojiblanco, lo cual impidió cumplir los objetivos para volver a conseguir un nuevo doblete, tal y como lo hicieron en el Clausura 2017, haciendo énfasis en la culpa, donde ningún jugador de Chivas se salva:

“Yo creo que todos sabemos las cosas malas que hicimos, todos somos autocríticos, creo que para nadie fue un buen torneo, esto es un equipo, nadie se salva, todos somos parte del fracaso y me reprobaría obviamente; hubo relajación de mi parte y soy uno de los culpables. Desde una llegada tarde (al entrenamiento), a lo mejor no exigirte en un entrenamiento como en el torneo pasado, que no habíamos logrado nada, pequeñas cosas que a la larga se hacen fuertes“.

Recalcó que el equipo trató de reaccionar, pero ya fue demasiado tarde para ellos, ya que el equipo perdió puntos importantes en partidos de trámite:

“Yo creo que hasta la jornada 10 muchos estuvimos en al zona de confort, de ahí intentamos reaccionar, pero ya era muy tarde, creo que los últimos partidos hemos mejorado mucho, hemos sido más intensos, pero bueno, ya por la misma presión no nos alcanzó“, afirmó Pizarro.

También, mencionó que los dos últimos partidos el Rebaño debe ganarlos para darle una mínima alegría a sus aficionados, y que ayudarán en conseguir puntos importantes y prepararse mejor para el próximo torneo:

"Tenemos que ganar el Clásico por dignidad para la afición, para que tengan algo que festejar".

Por último, mencionó que ante la nueva convocatoria de Juan Carlos Osorio para los partidos que la Selección Nacional de México disputará ante Bélgica y Polonia, no sería sorpresa que ningún futbolista del Guadalajara esté dentro de ésta:

"Yo creo que no nos merecemos ir a la selección con este torneo en el que hemos estado".