Matías Almeyda: "Soy un hombre de palabra y seguiré con mi proceso"

(Foto: @Tuzos)

Matías Almeyda acabó con los rumores y durante la ceremonia de investidura de la séptima generación del Salón de la Fama celebrada en Pachuca declaró que él seguirá comandando al Rebaño al menos por los siguientes cuatro años más:

“Yo dije que el futbol es dinámico, eso no significa que yo haya dicho que me voy a ir, yo tengo palabra, no hace falta que lo tenga que aclarar. Hace una semana había dicho que yo sigo con mis objetivos, mis ambiciones y no por una derrota van a cambiar", dijo.

Almeyda asumió su responsabilidad por el actual semestre que tuvo Chivas, donde no pudo refrendar su doblete de Liga y Copa, al quedar eliminados de ambas competiciones, en la primera de éstas sin calificar a la liguilla:

"Amo a Chivas. Tengo mucho por delante, no les va a ser tan fácil. Hay muchos que quieren mi silla, pero me van a tener que echar”, puntualizó.

Además, pidió a los medios de comunicación publicar la verdad, sin mal entender lo que él en conferencias de prensa habla: “No desvirtúen lo que yo digo. Estoy firme y soy un hombre de palabra. El que lo dice es porque no me conoce; no se tocó ningún tema especial con Jorge, se hizo una radiografía general de lo que se hizo este torneo porque el otro fue excelente”.

Aunque no quizo abundar en el tema, afirmó que el Rebaño se reforzará poco, pero que lo hará en las posiciones que el cuerpo técnico cree claves, además de que se harán pocos movimientos con el fin de crear competitividad debido al torneo que disputarán el próximo semestre: la Concachampions.

Por último, no quiso emitir una opinión acerca de la Selección Nacional de México y lo que le depara en el futuro próximo:

"Es difícil dar una opinión como entrenador, porque es una falta de respeto hacia el señor Osorio y su cuerpo técnico. Como hombre que trabaja aquí es obvio que lo que uno quiere es que a México le vaya bien. Mi deseo es que le vaya bien al señor Juan Carlos Osorio como a la Selección", finalizó.