Chivas Femenil, del abismo a disputar su primer final

Google Plus

(Foto: @ChivasFotos)

Luego de haber empatado a dos goles la tarde de este sábado en la cancha del Estadio Azteca ante el América, Chivas logró el pase a la gran final del campeonato al ganar en el global por marcador 6-4 y convertirse así en las primeras finalistas, donde disputarán el campeonato ante su similar de Pachuca, quien perdió ante Tigres 3-0, pero el global favoreció a las Tuzas 4-3.

Una de las artífices de la temporada del Rebaño Sagrado fue Tania Morales; la medio de contención rojiblanca anotó cinco goles en la temporada regular y en la ida se despachó con un doblete, uno de estas anotaciones de gol olímpico:

“Estoy muy contenta, es una emoción que no se describe con palabras, estoy muy orgullosa de todas mis compañeras y hoy Blanca se llevó la noche; ha sido un torneo de ensueño, al final tuvimos momentos muy intensos cuando atacó América, pero la unión, las ganas, el coraje de llegar, el compañerismo de entregarse una por la otra nos sacó adelante. El momento anímico y futbolístico del equipo ha sido clave y haber dejado en el camino al América es un golpe de autoridad, es una motivación muy grande, no pudimos llegar en mejor momento a la Final y ahora crece la ilusión de ganar el campeonato”, afirmó la capitana del Rebaño Sagrado.

Por otro lado, Norma Palafox, quien anotara seis goles en la temporada y en la vuelta anotó el segundo para su equipo, se mostró feliz por el resultado, además de que agradeció a los aficionados y personas que confiaron en el proyecto femenil de Chivas, aunque sabe que deberán pelear hasta el fin para llevar el trofeo de Liga a casa:

“Estoy muy feliz, sabemos lo que hemos luchado para estar aquí, me llena de orgullo ser parte de todo esto, hoy salimos con todo a ponernos arriba en el marcador y se nos dio, estoy súper agradecida con todos los ChivaHermanos, gracias por apoyarnos en este día tan importante, pintamos la Capital Rojiblanca, ahora estamos más cerca del título, ya dimos el primer paso en el camino para conquistarlo; afortunadamente conseguimos el resultado y dimos un golpe de autoridad fuerte. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de anotar en este escenario tan grande, tan lleno de historias.Nunca me imaginé pisar esta cancha”, finalizó.