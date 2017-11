Norma Palafox: "Somos el equipo más soñador"

(Foto: Fabian Meza l VAVEL)

Norma Palafox está viviendo un sueño, así lo manifestó durante la conferencia de prensa en Verde Valle este lunes, donde la delantera de Chivas puntualizó que aún les falta los dos últimos objetivos, los mas importantes de la primera edición de la Liga Femenil MX para conseguir el que sería su primer título.

Por otro lado, la sonorense agradeció a la afición por el recibimiento que se les dio en la capital del país, ya que para ellas las hicieron sentir en casa y eso fue un plus para que el Guadalajara siguiera avanzando, además agradeció entre lágrimas el apoyo que ha recibido por parte de todos sus seres queridos, en especial su mamá:

"La verdad creo que ha valido mucho la pena. Al ver a mi mamá cuando estaba enfrente de mí cuando metí gol, tantos meses fuera de casa, separadas. Al verme me dijo que fuera feliz, que me quiere ver triunfar y con eso me quedo. Siempre me ha dicho que soy una campeona y para mí, jugar en el Azteca, era un sueño que tenía. Al ver tanta gente histórica en ese estadio, marcó mi vida”.

Por otro lado, la sonorense confió en su equipo y dijo que éste está preparado para ser campeón ya que el pilar principal de esto es la unión que se ha creado día con día en cada entrenamiento:

“Creo que nuestro equipo está hecho y completo para ser campeón. La unión que hemos logrado y el conjunto, no lo tienen ningún equipo”.

También hace un llamado a la afición para que se unan a ellas y las apoyen el día de el partido de vuelta ya que se sienten comprometidas de sacar un buen resultado.

Mencionó que no han tenido mucho acercamiento con el primer equipo ,solo en una ocasión tuvieron la oportunidad de recibir palabras de aliento por parte de Carlos Salcido, y el estratega Matías Almeyda.

Para finalizar la delantera dijo que ya se visualiza levantando el título: ‘’Con todo el respeto que se merece Pachuca, todas hemos soñado con levantar el título’’.