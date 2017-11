Oswaldo Alanís: "Tuvimos cansancio mental"

(Foto: C. de Marchena)

El torneo para Chivas terminará este fin de semana, cuando visiten a León en la última fecha del Apertura 2017 y para el defensa central Oswaldo Alanís el equipo mostró un bajo nivel de juego debido a distintos factores, como la falta de preparación en conjunto o la falta de vacaciones:

“Se juntan una serie de factores. Tuvimos un par de torneos con pocas vacaciones y quieras o no más que físico, es (cansancio) mental por el estrés que se tuvo, estrés del bueno, porque fue un campeonato. En lo personal, también una lesión. Es bastante tiempo que no se tienen vacaciones y ahorita son necesarias para agarrar pilas para lo que viene. todo pasa por algo y, ahora que tendremos buenas vacaciones y pretemporada, haremos un buen torneo, también en Concacaf y pensando en Selección”.

Para Alanís Pantoja el no poder refrendar ningún título del doblete conseguido el semestre pasado se debió al sobrepasar el ego y otros factores extracancha:

“No he visto las declaraciones, no soy mucho de ver. Me baso en lo que dices y pues puede haber un poco de todo. Los resultados son un cúmulo de cosas que se dejan de hacer o que se hacen mal. Decirte que fue por ego, principalmente, no se puede definir así, fueron varios factores”.

El casaca 2 del Guadalajara mencionó que ahora el sábado próximo deberán cerrar con una victoria, con la finalidad de no quedar en los últimos lugares de la tabla general, además de que desean irse del torneo con una victoria ante los Esmeraldas del León:

“Hay varias cosas para este partido, que estamos concentrados en un tema de funcionamiento, ganarte un lugar en el siguiente torneo, el mejorar lo que hemos hecho, pensando en lo que va venir el próximo torneo y ser profesionales, porque así sea un interescuadras, debemos ganarlo”.

Por último, aseguró que nadie en el equipo tiene su lugar garantizado para el próximo semestre, pero su compromiso y deseo de quedarse en Chivas y reivindicarse en 2018:

“Así es el futbol, como jugador sabes que cada seis meses hay esa incertidumbre y la espinita de saber qué pasa, que sea siempre lo mejor. En el futbol es algo muy común que pasa cada seis meses (a fin de semestre); es normal y debe haber rumores, hasta ahora no he hablado, no he tenido acercamiento, lo tendré para saber qué plan hay, Matías siempre es sincero y nos habla con la verdad sobre sus planes, en eso no hay problema, si nos basamos en rumores sería una incertidumbre siempre. Yo claro que quiero estar en Chivas, mejorar lo que se hizo este torneo”.