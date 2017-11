¿Miguel Jiménez es la opción?

Google Plus

(Foto: @canchamural)

El tiempo pareciera haber dicho ya todo; Rodolfo Cota no continuaría siendo el guardameta en el arco de Chivas, algo que se vio evidenciado con la decisión de poner a Miguel Jiménez entre los once iniciales en el duelo ante León, que se antojaba como una despedida definitiva, pero terminó por ser la primera de muchas pruebas para quien quede como opción para ocupar su puesto bajo los tres palos de uno de los equipos más importantes de México, con toda la responsabilidad que eso supone.

Como de costumbre, los rumores van o vienen de diversas fuentes sobre lo que espera para la portería tapatía, desde que, si hay pláticas con Raúl Gudiño, un trato para firmar a Jesús Corona, hasta la titularidad del ‘Wacho’, quien ya había tenido un pasado importante dentro de la Copa MX, dejando de lado la Liga, en donde apenas tuvo su debut oficial la semana pasada.

Casos como éste no son algo a lo que no nos encontremos acostumbrados ya, basta recordar la llegada de Luis Michel tras la partida de Oswaldo Sánchez o el drama que se armó entorno a lo que se aconteció cuando el propio Luis Ernesto tuvo sus bajas de nivel, hasta que llegó Cota a aquietar las aguas. Los esquemas que se han visto en la meta son variados entonces, por lo que es entendible cuando la gente da fe a las diferentes noticias que han salido a la luz, sin embargo, no podemos perder de vista el factor de la confianza que tenga Matías Almeyda con Jiménez.

La actuación frente a ‘La Feria’ fue un parámetro importante conociendo que fue la primera vez que se encontraba en un contexto similar, aunque no se puede basar en ello para comentar a profundidad sobre su futuro; tendríamos que irnos a sus actuaciones en el certamen copero, en donde, como en unos momentos pudo tener equivocaciones notorias, también ha sido factor al grado de mostrarse como un fiero atajador de penales; fue parte fundamental en el triunfo de Copa que ayudó a que los ‘Rojiblancos’ obtuvieran el doblete hace un semestre.

Entre tantos aspectos a considerar debemos tener en cuenta el factor de la edad. A sus 27 años hizo su debut en la Liga Bancomer MX; nos habla de dedicación, no obstante, puede ser alarmante el hecho de que tardara tanto en ver minutos. Puede ser un punto en contra sí, pero no es el primer caso de un jugador que pase por las mismas circunstancias y logre triunfar, -Jair Pereira es un ejemplo claro- como tampoco el hecho de que sea canterano sea necesariamente bueno. Un punto a favor es que sea más joven que Corona, lo que sugiere a largo plazo una decisión más inteligente y más experimentado que Gudiño, a quien le falta para madurar, además de, pese a haber tardado, ha mostrado una progresión y un trabajo importante como la segunda carta del ‘Pelado’, por lo que los argumentos de uno y otro lado son válidos e igual de convincentes.

Es mejor ser historiador que profeta con esta clase de temas, en los que las acciones de la directiva toman un rol importante, que en ocasiones son poco predecibles, por lo que no podemos hablar de lo que pase a futuro en un equipo referente de un balompié tan inestable como el nuestro, aspecto importante a resaltar.

Por otra parte, si la cuestión es respecto a si Jiménez cuenta con lo suficiente para ser el guardavalla del Rebaño Sagrado, en un plano personal la respuesta es sí: cuenta con la experiencia, sigue en plenitud futbolística y viene decidido a hacerse de ese puesto, definitivamente tiene que ser el candidato natural, comprendiendo que hay zonas del terreno de juego en las que realmente es necesario hacer una inversión y no tanto en la meta. Lo que vaya a pasar después sobre su situación es algo que los de pantalón largo deberán resolver.