Números en la meta 'Rojiblanca: Rodolfo Cota y Miguel Jiménez

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

El Apertura 2017 de la Liga Bancomer finalizó con resultados poco alentadores y de diversa polémica de diversas formas posibles. Uno de esos aspectos es en la portería, de la cual no se sabrá nada de forma certera hasta que existan noticias oficiales de las instituciones involucradas, si embargo, resulta de interés analizar el desempeño de Rodolfo Cota y Miguel Jiménez defendiendo el arco de Chivas este semestre.

Primero se tomará en cuenta al que ha generado controversia, puesto que como titular lo vimos de manera constante en los 1440 minutos que comprenden 16 cotejos, hasta la última fecha donde fue relevado. El certamen de manera general no fue bueno para los tapatíos, lo cual se puede apreciar, en medio de tantas estadísticas, en los goles en contra, rubro donde Cota aparece como el meta del doceavo equipo más goleado con 23 dianas encajadas.

Es cierto que existieron algunas equivocaciones que ayudaron a hacer más alarmante las cifras presenciadas, no obstante, no podemos dejar de lado el trabajo que tuvo considerando la floja que se mostró la defensiva por momentos, lo que podemos observar directamente en la efectividad, donde con 59 atajadas, del total de 213 impactos recibidos, le dejan como el guardameta más afectivo con un total de 27.7%, apenas por detrás de Sebastián Sosa, además de ser el segundo con más paradas.

Otra situación que exhibe una existente responsabilidad compartida con la línea del fondo, la podemos ver notoriamente cuando descubrimos que 22 de los 23 tantos recibidos fueron dentro del área, siendo solo uno desde un disparo lejano.

Centrándonos del lado del ‘Wacho’, encontramos que a diferencia del Clausura 2017, su trabajo también sufrió afectaciones, acabando como el portero de, también el doceavo equipo con más anotaciones recibidas, aunque estas fuesen solo 4. Jugó un total de 360 minutos en la Copa Corona MX, lo que le hicieron acreedor a representar como titular 4 partidos, llegando a la acumular un gol cada 90 minutos.

También tuvo la posibilidad de jugar en una ocasión -que fue su debut oficial- en la Liga, en el cotejo de la jornada 17 ante León. En este encuentro tuvo la fortuna de no sacar esféricos desde el fondo de las redes, además de que se metió en la estadística más importante con 3 atajadas, que con los 16 disparos que se tuvieron en contra, dan como resultado que tenga una efectividad del 18.8%, aunque la actividad fue mínima para los meses de competencia.

Con los datos analizados, basados en inferencias, podemos concluir que, con todo y los errores, generados tras una baja tanto de novel como de confianza, Rodolfo Cota fue un factor clave dentro del esquema táctico de Matías Almeyda. Sus números reflejan una serie de actuaciones destacables que prueban el buen momento que ha vivido enfundado en los colores ‘Rojiblancos’, por lo que, si bien no podemos comentar que sea un buen torneo, por lo menos a nivel personal se puede destacar que cumplió.

En cuanto a Miguel Jiménez, pese a que en actuaciones anteriores nos ha demostrado ser una competencia importante como parte de la baraja de opciones del ‘Pelado’, también es verdad que no podemos hacer comentarios a profundidad en vista de lo escaza que fue su acción. No hizo malos registros, no obstante, no debemos pasar por alto que debe tener más tiempo de juego para realmente poder emitir una crítica con credibilidad.

El trabajo en el arco de manera general no fue el más limpio; hubo errores y estadísticas un tanto preocupantes, pero ambos sacaron provecho del tiempo que se les dio. Lo que suceda posteriormente para la meta del Deportivo Guadalajara deberá esperar, aunque se hace conciencia que por el trabajo realizado, la expectativa es amplia en este sentido.