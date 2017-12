Chivas y una nueva novela; Alanís, el protagonista

(Foto: Rodrigo Peña l VAVEL)

Días de incertidumbre se han vivido en el entorno del Guadalajara, luego de que el defensa Oswaldo Alanís no viajó a la pretemporada del equipo en Cancún.

Fue desde el pasado 13 de diciembre, cuando se supo que Chivas había puesto en la lista de transferibles al defensa de origen michoacano, sin embargo, tras llevarse a cabo la jornada del Draft ese día, Alanís no registró movimiento alguno y permaneció como jugador del Rebaño.

Informes indicaban que la directiva del Guadalajara pretendía usar a Alanís Pantoja como moneda de cambio por alguno de los futbolistas que interesaban al club rojiblanco, entre ellos César Montes o Erick Gutiérrez, pero el cometido no se cumplió.

El contrato de Alanís con Chivas expira en junio próximo, por lo cual el jugador y la directiva intentaron renovarlo. Oswaldo pedía un contrato multianual, con al menos dos años de duración y con un aumento de sueldo, a lo cual la directiva del chiverío se negó y solo le ofreció seis meses más de duración y la misma paga; Alanís optó por rechazar la propuesta.

Oswaldo no va a la pretemporada en Cancún y es enviado a entrenar con Chivas Premier

El 17 de diciembre, Chivas reportó a exámenes médicos y se alistó para viajar a Cancún con la finalidad de realizar la pretemporada de cara al Clausura 2018.

Entre los 30 jugadores convocados por el técnico Matías Almeyda, destacó la asistencia de Alanís. La inasistencia del central michoacano fue "por arreglar asuntos contractuales", mencionó el club en un comunicado.

Asimismo, el 18 de diciembre, Oswaldo Alanís se presentó en las instalaciones de Chivas San Rafael para entrenar con el equipo de segunda división, comandado por Omar Arellano.

Aunque el defensor en un principio no quiso hablar de su actual situación pudo mencionar a la prensa:

"Sigo instrucciones, venimos a entrenar, cumpliendo con mi contrato. Mi representante está trabajando, no es fácil, a ver qué pasa".

José Luis Higuera declara ante la prensa

El CEO de Chivas mencionó a Univisión Deportes que en el pasado Draft, solo Querétaro mostró interés por Alanís, sin embargo el jugador no quiso jugar en los Gallos.

A Marca Claro, Higuera mencionó que la decisión de que Alanís no fuera a pretemporada no fue personal: "Como club tenemos ciertos derechos y proponer un contrato a seis meses sin modificaciones, en eso hay que ser más razonables; le mando un saludo a Oswaldo que me cae bien y pues ojalá encuentre equipo y vaya al mundial, nuestra postura no es personal, es institucional".

Al cierre de este artículo, Alanís y la directiva del Rebaño volvieron a sentarse a negociar, sin embargo aún no llegan ambas partes a un acuerdo. Alanís tiene hasta el 5 de enero para tomar una decisión. En palabras el jugador desea permanecer en el Guadalajara y Matías Almeyda también desea que el futbolista se quede en el club.