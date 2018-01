Guía VAVEL Clausura 2018: Chivas

Google Plus

¡Se acabó el descanso, que comience el show!

Un nuevo torneo está por comenzar para el rebaño, ya sin la presión de ser el campeón vigente, pero sí el de volver a levantar otro título, debido a la mala imagen mostrada la campaña pasada. Chivas es grande, por lo tanto debe estar en los primeros lugares.

El plantel quedó prácticamente igual, no hubo muchos movimientos, salvo la baja de dos jugadores Carlos Fierro y José Juan Vázquez, siendo éste último el más importante, ya que su peso en mediocampo pesará por su ausencia, trabajo que deberá ser cubierto por Michael Pérez o incluso el joven Fernando Beltrán, además que deberán ser acompañados por Orbelín Pineda.

Variantes tiene Guadalajara, en especial al frente, con los que se quedaron (Brizuela, Chofis, Zaldívar, Pulido, Cisneros y los jóvenes que aprietan), además de la llegada de dos prominentes joyas: Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, ambos provenientes de Santos Laguna.

Matías Almeyda deberá sacar del letargo a sus jugadores, el cartucho de campeón se acabó, es momento de volver a las bases y ser el equipo que todo México espera. Talento hay, ni hablar del mantenimiento de Rodolfo Cota, quien seguirá por lo menos seis meses más.

Chivas tiene en sus manos la posibilidad de competir y meterse entre los mejores 8 del torneo, la limitante de usar mexicanos no le ha pegado tanto, pues en sus filas cuenta con jugadores de primer nivel, mismos que podrían pelear un lugar en Selección.

El problema viene para pelear con los regios, esos que se alejan cada vez más del resto de la Liga, pero el Rebaño ya los ha vencido en Liga y Copa, les ha quitado títulos y ha demostrado que con puros mexicanos se puede.

La presión llega por sí sola, por el simple hecho de la institución que representa el club, no se puede volver a tener un torneo como el pasado. Sí bien no es una garantía volver a ser campeón, sí lo es que por lo menos se intente, hay con qué, pretextos no tendrán cabida, la paciencia de la directiva se agotó y los resultados deben volver.

Altas para el Clausura 2018

Gael Sandoval: Días después de acabada la temporada regular tanto de Santos como de Chivas, estas dos directivas llegaron al acuerdo de la transferencia definitiva del mediocampista Gael Sandoval. Con este movimiento, Gael llega a un equipo que le faltaron variantes en ofensiva en el último semestre y con la llegada del casaca 13 van a poder explotar más porque se puede desempeñar tanto como extremo izquierdo, derecho e inclusive atrás del centro delantero.

Ronaldo Cisneros: El delantero que llegó también de la cantera de Santos, es uno de los atacantes mexicanos más prometedores ya que cuenta con tres títulos de goleo en categorías con límite de edad. Ronaldo buscará pelear por un puesto en la delantera que hoy por hoy tiene Alan Pulido, pero que están apretando los canteranos José Juan Macías y Jesús Godínez. Se podría ver con mayor actividad al nativo de la Laguna en CONCACAF Liga de Campeones e inclusive de relevo en el torneo regular tras la lesión de Ángel Zaldívar que no lo dejará ver minutos hasta después de la mitad del torneo.

José Antonio Rodríguez: Un año después de que la directiva tapatía decidiera ceder al arquero tapatío, primero seis meses a León y el siguiente torneo a Xolos; se decidió llamarlo de vuelta para competir por el puesto titular. Pero no se contaba con la renovación de Rodolfo Cota, por lo que Toño Rodríguez deberá competir con Miguel Jiménez para aspirar a la titularidad en CONCACAF Liga de Campeones e ir a banca en Liga MX.

Alan Cervantes: Otro regreso después de una breve instancia con León y de haber debutado, Alan Cervantes retorna a su casa para tener vestir por primera vez en Primera División la casaca del Guadalajara. Representó a México en el Mundial Sub-20 del año pasado y tiene la versatilidad de jugar como medio de contención o defensor central, según decida el director técnico.

Bajas para el Clausura 2018

José Juan 'Gallito' Vázquez: Para sorpresa de muchos aficionados el centrocampista originario de Celaya, Guanajuato, fue la primer baja para Chivas este torneo. Después de año y medio, el 'Gallito' pone fin a su etapa como rojiblanco, donde a pesar de tardar en adaptarse consiguió tres títulos: la Supercopa MX en 2016, la Copa MX en 2017 y el título de Liga también en 2017, donde fue determinante y ayudó con un gol.

Llega a Santos de la Laguna donde buscará recuperar su mejor nivel de cara al mundial del próximo año.

Carlos Fierro: El canterano rojiblanco y campeón del mundo Sub-17, no entró más en los planes de la directiva del Guadalajara, pese a que Almeyda manifestó quererlo retener para la próxima campaña. Después de una pésima temporada en general para el club, Fierro fue uno de los sacrificados, a pesar de sus constantes esfuerzos partido a partido se fue en compra definitiva al Cruz Azul.

Kevin Magaña: El canterano de 19 años se fue a reforzar el ataque de Zacatepec. El joven delantero debutó en el Campeón de Campeones 2017 contra Tigres, pero tuvo muy pocos minutos durante el torneo de liga, por lo que el técnico decidió darle salida para que tomara más experiencia en el Ascenso MX y después regrese a Chivas.

Diego Cortés: Lateral derecho de grandes cualidades; en el Mundial Sub-17 Chile 2015 anotó en par de ocasiones, siendo uno de sus goles calificado como el mejor de la competición. Además integró el selectivo Sub-20 que viajó a Corea 2017.

Aunque tuvo actividad en la Copa MX, Matías Almeyda decidió prescindir sus servicios para enviarlo a Zacatepec a préstamo y así en un futuro regrese a Chivas, siendo el sucesor natural de Jesús Sánchez en la lateral derecha.

Ángel López: El 'Canchero' es un volante ofensivo o enganche con excelente golpeo a balón parado y gran visión de juego. Debutó en el Campeón de Campeones 2017 con Chivas, teniendo participación en la Copa MX del Apertura 2017.

Matías Almeyda también decidió mandarlo a Zacatepec con la finalidad de que tenga fogueo y pueda volver al Rebaño, ya que es un elemento muy talentoso y pícaro cuando tiene el balón en sus pies.

Hombre a seguir

Rodolfo Pizarro: Un jugador que en el año que ha estado en Chivas ha sido vital en el funcionamiento y ataque del equipo.

Si bien el torneo pasado no fue el mejor a nivel general, Pizarro fue el goleador del equipo con cinco anotaciones.

Su plurifuncionalidad lo hace desenvolverse y rendir en casi cualquier posición del campo, sin embargo, con la llegada de Gael Sandoval al Rebaño y el contar además con Carlos Cisneros, Isaac Brizuela y Eduardo López para jugar por las bandas, Rodolfo podrá partir del centro del campo jugando detrás de Alan Pulido, o al menos así lo manifestó Matías Almeyda en la pretemporada en Cancún.

Analizando al estratega

El argentino, Matías Almeyda, dirigirá su sexto torneo con el Guadalajara en el fútbol mexicano, donde llegó desde el Apertura 2015. En estos casi 3 años al mando del Rebaño, el 'Pelado' ha logrado 2 Copa MX, 1 Supercopa MX y un título de Liga MX.

En este 2018, el argentino tendrá la oportunidad de participar en su primer torneo internacional desde que llegó a la institución, esto, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde enfrentará al Cibao FC de República Dominicana en los Octavos de Final. Matías tendrá en sus manos la responsabilidad de traer un trofeo internacional a las vitrinas del club, donde además obtendría el boleto al Mundial de Clubes celebrado en los Emiratos Árabes Unidos.

El estratega rojiblanco sabe perfectamente que Chivas no puede tener otro mal torneo como el pasado, donde no se obtuvo el pase a la fiesta grande y quedaron eliminados en los Cuartos de Final de la CopaMX ante el Atlante. En este torneo, Almeyda tendrá que recobrar la memoria en sus jugadores y hacer que muestren el nivel con el que jugaron hace seis meses en el torneo del campeonato para que Chivas haga un buen papel en la liga, y sobre todo, en la Liga de Campeones de la CONCACAF.