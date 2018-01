Almeyda confirma la baja de Oswaldo Alanís

(Foto: @huerta_cesar)

La novela Oswaldo Alanís-Chivas parece que ya dio por fin muestras de tener un final, o al menos Matías Almeyda, director técnico de Chivas, dio indicios de ello al afirmar que el defensor de origen michoacano no tendrá minutos en el torneo Clausura 2018 ni en la Concachampions.

En conferencia de prensa este miércoles en Verde Valle, el técnico argentino manifestó que a Alanís Pantoja le quedan seis meses de contrato y al ya no querer continuar con el club rojiblanco, tratara de buscar acomodo en otro equipo en el extranjero; asimismo, manifestó que fue decisión del propio jugador, al cual se le sigue tratando al igual que sus, por ahora, compañeros:

"A Oswaldo Alanís se le da el mismo trato, con la diferencia que no va a ser tomado en cuenta en la parte futbolística. La información se está dando confusa. El jugador que tiene 6 meses de contrato, no juega más; en cualquier parte del mundo el jugador que le quedan seis meses de contrato no juega más, el club hizo una inversión grande y se le está yendo, es entrenar un jugador para que se vaya a otro lugar".

Cabe destacar que Almeyda le pidió al jugador seguir en el equipo, ya que lo consideraba parte esencial de éste, sin embargo el futbolista no llegó a un acuerdo con la directiva al momento de querer renovar:

"Yo hablé con Oswaldo interpretando su deseo, el club le ofreció seis meses de contrato, no llegaron a un acuerdo, simplemente el club hizo el esfuerzo, en un momento se quedó en Guadalajara y una vez que se arreglaron, tuve una reunión con él. Yo le hice unas preguntas, él me contestó y me hizo saber su deseo del futuro. Oswaldo no fue apartado del plantel, con la diferencia que no será tomado en cuenta en la parte futbolística. Lo he pedido pero no llegaron a un acuerdo".

Destacó que el defensa no fue separado del club, ya que en su momento por la situación contractual que atravesaba se quedó a entrenar en Guadalajara, sin embargo fue considerado para la segunda parte de la pretemporada en Cancún. Ahora, solo entrena con el Rebaño con la finalidad de que no pierda ritmo y pueda encontrar un equipo hasta antes del 31 de enero:

“Nosotros optamos por tenerlo en el grupo, no habrá la oportunidad de ver si firma por más tiempo, la decisión está tomada, deseamos suerte a Alanís. Yo no tengo ningún problema por entrenarlo”.

Informes indican que Oswaldo Alanís tiene ofertas de España y de Estados Unidos, principalmente el Real Oviedo de la Segunda División de España, categoría que cierra sus registros hasta el 31 de enero. Por otro lado, la MLS hará lo mismo, pero hasta el 14 de febrero.