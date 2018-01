Matías Almeyda: "Soy muy feliz en Chivas"

Google Plus

(Foto: Récord)

Luego de empatar a 1-1 en la cancha del Estadio Nemesio Diez este domingo ante Toluca en lo que fue el debut de Chivas en este Clausura 2018, Matías Almeyda, técnico del Rebaño habló en conferencia de prensa terminando el partido, donde recalcó que pese a que no se consiguió la victoria, queda satisfecho con el desempeño del equipo:

“En líneas generales me gustó el equipo, creo que en el primer tiempo tuvimos el juego bastante y pudimos presionar, ellos abrieron el marcador e inclusive hacer algún gol más, pero nosotros también tuvimos nuestras chances; ya en el segundo tiempo el partido se hizo más parejo y pudimos empatarlo, se empezaron a crear muchos espacios, y me voy conforme, obviamente me hubiese gustado ganar, pero por cómo se presentó el partido es un punto importante”.

Luego de tener las bajas de Oswaldo Alanís, de Carlos Salcido (por problemas personales) y de no tener al 100 por ciento a Jair Pereira, Almeyda alabó el desempeño de la central Hedgardo Marín-Miguel Basulto:

“Creo que los 2 centrales (Marín y Basulto) lo hicieron bastante bien, en principio iba a jugar Carlos Salcido, pero tuvo un inconveniente familiar y tuvo que abandonar ayer la concentración; Marín estuvo bien en la marca, tuvo buenos cruces con cambios de frente, se le vio aguerrido y más rápido que el torneo pasado”.

El entrenador argentino también hizo énfasis en el trabajo mostrado por Eduardo López, quien desde antes de la pretemporada cambió algunos aspectos personales con la finalidad de tener un mejor rendimiento en la cancha:

“Le tengo confianza a todos, él en particular está trabajando a una manera muy diferente a lo que lo conocí, muy profesional y cuidándose en muchos detalles, hoy se le vio rápido, hábil, pudo anotar el gol, pero me gustaron todos y creo que cuando todos dejan el alma en la cancha es el Chivas que queremos todos”.

Recalcó que Jair Pereira no jugó por decisión técnica, ya que Almeyda decidió no arriesgarlo en pleno comienzo del torneo, además habló del desempeño de Gael Sandoval, mencionando que conforme pasen las jornadas el refuerzo proveniente de Santos Laguna se acoplará mejor a la idea de juego del Rebaño.

Por último, Almeyda recalcó que ha tenido propuestas de otros equipos para dirigirlos, pero su presente y futuro está dirigiendo al Club Deportivo Guadalajara:

“Soy muy feliz en Chivas, me siento muy identificado con la institución y con su gente, con su filosofía, por la historia que tiene y porque más allá de que sea algo deportivo hay un tema social bastante importante, hoy al ver jugar a 11 mexicanos beneficia a la Liga y a la Selección Nacional, he tenido propuestas, pero mi mente está puesta acá”.