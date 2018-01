Eduardo López: "Hay que volver a ser los mismos que logramos el campeonato"

Google Plus

(Foto: Liga Bancomer MX)

Luego de marcar el gol que le dio el empate 1-1 al Guadalajara este domingo en el Estadio Nemesio Diez, en partido correspondiente a la fecha 1 del Clausura 2018 de la Liga MX, Eduardo López, mediocampista de Chivas, manifestó que el equipo deberá continuar bajo la misma línea y estilo de juego que pregonan desde que Matías Almeyda llegó al banquillo rojiblanco, además de que no deben volver a repetir actuaciones como las del torneo pasado, donde no pudieron defender el título conseguido en el Clausura 2017 al no clasificar a la liguilla:

“Antes que nada hay que remarcar el buen trabajo del equipo porque creo que a comparación con anteriores inicios de torneo hoy nos vimos un poco mejor, mantuvimos el buen juego que siempre nos ha caracterizado, nos hemos esforzado para volver a ser el Chivas que fuimos el torneo antepasado, hoy aprovechamos las oportunidades que tuvimos y hay que mantenernos así”.

Sabedor que este torneo es el que debe dar el estirón y convertirse en el referente de los rojiblancos, López mencionó su forma de trabajo que realizó desde que terminó el Apertura 2017:

“Desde las vacaciones he entrenado muy duro, trabajé con el preparador físico del ‘Canelo’ Álvarez para llegar a la Pretemporada y que Guido Bonini me pusiera en forma, me siento bien, pero hay que seguir trabajando; hoy fue una pequeña demostración para darme cuenta de que si estoy bien físicamente y concentrado se pueden lograr grandes cosas”.