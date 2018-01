Google Plus

Jorge Vergara: "Alanís jugará en España terminando el mundial"

Luego de que este martes se confirmara que Oswaldo Alanís podrá tener participación en el primer equipo de Chivas, Jorge Vergara, dueño del Rebaño confirmó que el defensor michoacano jugará en España terminando el Mundial Rusia 2018.

En entrevista telefónica para el programa La última palabra de Fox Sports. el dueño del Guadalajara dio a conocer que el central cumplirá con el resto de su contrato y participar tanto en la Liga MX como en la Concachampions este semestre y, una vez terminando la justa mundialista, cumplirá su sueño de jugar en el fútbol español:

"Arreglamos el malentendido muy rápido, eso fue al final de cuentas; él también se disculpó y llegamos a un acuerdo que es bueno para los dos; nunca hay que cerrarle las puertas a un mexicano que quiera ir a Europa. Ya tiene equipo en Europa, se va a jugar a España".

Mencionó que la directiva no recibirá un peso alguno por la transferencia del jugador: "Chivas va a sacrificar, el jugador va a sacrificar también. Todos cumplimos nuestros objetivos, y cumplimos el sueño de él".

Asimismo, para el programa Futbol Picante mencionó que la polémica que se dio en torno al tema de Alanís es algo que no volverá a suceder: "Ya no eran tanto los seis meses, sino la forma y esto no vuelve a suceder. Habrá una sanción al responsable y lo sabrán en su momento”.

En cuanto a los cambios en la estructura interna de los rojiblancos, dijo que tanto Matías Almeyda como José Luis Higuera mantendrán sus cargos: "José Luis Higuera está firme como CEO del Grupo Omnilife-Chivas; Almeyda se queda como está (DT y Director Deportivo). No llega ningún director deportivo a Chivas"

Por último, recalcó el compromiso de Alanís Pantoja en lo que resta de su contrato con los pupilos de Matías Almeyda:

“Hemos procurado que los jugadores se sientan respetados, queridos y él quedó contento y quedó con Matías en dar todo lo mejor posible y todos salimos ganando, porque tenemos gran posibilidad de ser protagonistas y con esta corrección todavía más”.