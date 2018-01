Vestidos de rayas y de celestes

La jornada 2 de La liga Mx nos presenta un cotejo con sabor a clásico, enfrentamiento entre 2 de los llamados Grandes de nuestro balompié nos referimos a ChIvas y Cruz Azul; Esta que esta llamado a ser "El partido de la jornada" ya que ambos están en busca de sus primeros 3 puntos pues sus respectivos duelos anteriores terminaron en empate.

Como sabemos este es un duelo de gran rivalidad, pero a decir verdad tanto Tapatíos como Cementeros han sido excelentes opciones en cuanto a búsqueda de refuerzos se trata, ya que por estas instituciones han desfilado varios futbolistas quienes puede presumir de haber militado en 2 de los 4 equipos más importantes del país.

De modo que si en una ocasión te preguntaste, ¿Quienes fueron dichos jugadores? A continuación te presentamos, algunos elementos que defendieron Las rayas y El Azul, comencemos.

Jesús Corona

En estas fechas muy pocos recuerdan que "Chuy" defendió la cabaña rojiblanca, esto fue en el 2005 Corona llegaría como refuerzo, pues en ese momento Chivas competía en la Copa Libertadores debido a que Oswaldo Sánchez se encontraba en concentración con La Selección mexicana de cara a las eliminatorias por el mundial 2006, recordando por supuesto la excelente actuación que tuvo al enfrentar a Boca Jr en los cuartos de final de Libertadores, tanto en le jugo de ida como en el de vuelta, tanto así que esa oportunidad le valió el ser convocado para disputar el mundial en Alemania al siguiente año.

Llegaría como refuerzo bomba de "La Maquina" en el 2009, desde esa fecha ha sido pieza fundamental en el cuadro capitalino teniendo muy buenas temporadas que le han valido ser llamado a Selección con mucha frecuencia teniendo buenas participaciones con la verde, recordando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 como su logro más importante, actualmente sigue defendiendo estos colores y se encuentra en un excelente nivel para disputar la titularidad en el arco tricolor. Durante este último año se le llego a vincular nuevamente con Chivas sin embargo no hubo nada concreto en dichas negociaciones así que por lo pronto seguirá siendo Azul.

Jared Borgetti

Si, uno de los jugadores emblema de la Selección es Jared Borgetti tuvo la oportunidad de vestir de azul y de rayas respectivamente, llegando primero a La Maquina en 2007 aunque no le fue muy bien pues solo consiguió 7 anotaciones, situación que lo llevo a buscar suerte en otras tierras más especifico en Monterrey, para después llegar como un refuerzo estelar a Chivas para el año 2009, lamentablemente para su causa, paso de noche con el cuadro tapatío pues solo consiguió una anotación en su debut para ya no volver a hacerlo de nuevo y poco a poco siendo relevado del puesto por jugadores más jóvenes y con sed de triunfo situación que lo llevo a salir muy pronto del equipo.

Benjamin Galindo

Dueño de una técnica y golpeo de balón magistrales, "el maestro" es un caso especial pues fue jugador del Guadalajara de 1986-1994 y 2000-2001, mientras que con Cruz Azul estuvo de 1997-1999, pero esto no termino aquí pues también tuvo la oportunidad de dirigir como técnico a ambas instituciones, recordando por supuesto aquel equipo de Guadalajara y su brillante participación dentro de Copa Libertadores en 2005, mientras que con Cruz Azul, fue parte del equipo que consiguió el último campeonato en 1997.

Carlos Hermosillo

Uno de los últimos grandes ídolos que tuvo el conjunto azul es sin duda Hermosillo, que todos recuerdan al ser el artífice del gol con el que Cruz Azul logró su octava estrella, siendo uno de los mayores anotadores de la liga y con un paso interesante en Selección mexicana ya que es uno de los máximos anotadores del tricolor, llego a Chivas para el año 2001 donde jugó solo una campaña y finalmente se retiro.

Juan Francisco Palencia

Quien dijo que su destino era ser rival del América de por vida, tuvo la oportunidad de figurar no en 2 sino en 3 de los 4 grandes, siendo Cruz Azul, Chivas y Pumas, siendo en todos un elemento muy importante, es de esos jugadores que es imposible no hablar bien pues siempre fue todo entrega y esfuerzo, recordando con Los Celestes haber disputado la final de la Copa Libertadores mientras que en Chivas es recordado por sus brillantes apariciones durante el clásico vs América donde pudo celebrar 100 anotaciones como profesional siendo este uno de los mayores pecados por parte Jorge Vergara al dejarlo ir del equipo, pues no había partido que no se matara en la cancha por los colores que defendía.

Francisco Javier Rodríguez

Este es un caso más de un jugador que puede presumir de haber estado en 3 de los equipos más importantes del país 'Maza' estuvo presente durante el campeonato de Chivas en el 2006 colaborando también con un gol para el titulo, tiempo después se marcharía a Europa donde tuvo muy buenas actuaciones en el fútbol de Holanda, desde el cual llego para defender la playera azulcrema donde también resulto campeón. Lleno de polémica arribo a la institución Cementera donde pese a haber llegado como un refuerzo interesante, poco a poco se fue apagando y quedando cada vez mas borrado del equipo hasta que finalmente se marcho, actualmente juega en Lobos BUAP.

Gonzalo Pineda

Otro elemento que se une a la lista de los jugadores que defendieron 3 de las 4 playeras más importantes, "El Gonzo" estuvo con el cuadro rojiblanco desde 2006 hasta 2009, donde tuvo actuaciones bastante buenas, hasta que paso precisamente con Cruz Azul en el año 2010 donde permaneció solo ese año para después buscar suerte por otros rumbos.

Jair Pereira

Uno de los casos más recientes es el de Jair pues tras su debut con Cruz Azul en 2011 donde estuvo 3 años, llego el 2014 la oportunidad de firmar con El rebaño sagrado donde desde ese año continua siendo elemento activo del equipo, siendo participe del más reciente título obtenido apenas en mayo pasado.

Omar Bravo

Bravo debuto con Chivas en 2001 pasando aquí 3 etapas diferentes, donde sin duda tuvo sus mejores números ya que ha podido consagrarse como el máximo anotador del rebaño superando al mítico Chava Reyes, no obstante llegaría a la capital en 2012 donde tuvo un pasar muy gris pues nunca termino por funcionar en la institución por lo que le llevo a salir muy pronto y buscar nuevas oportunidades.

Miguel Sabah

Sabah quien surgió en Chivas, nunca logro consolidarse en primera instancia porque tenía enfrente a un Omar Bravo en sus mejores condiciones situación que lo envió a buscar otro camino y fue así que llego al Cruz Azul donde tuvo muy buenas participaciones logrando ser uno de los mejores anotadores de este conjunto, años después volvería a pisar tierras tapatías con sed de revancha, sin embargo no tuvo el desempeño deseado, lo que origino su pronta salida del club.

Marco Fabian

Este polémico jugador tuvo muy buenas actuaciones con el cuadro rojiblanco, pero un bajón importante de nivel aunado a muchas otras situaciones extra cancha, además de la presión constante por los malos resultados del rebaño, lo llevaron a salir de la institución, donde encontraría refugio con el cuadro azul, llegando a préstamo como solución en el ataque celeste, lamentablemente no fue el jugador que pudiera cargar con el equipo y llevarlos a un campeonato por lo cual volvió a tierras tapatías donde después de muchas especulaciones pudo emigrar al fútbol alemán donde milita actualmente con el Frankfurt.

Mención Especial

Carlos Fierro y Gullit Peña

Por último haremos mención de este par de futbolistas ya que son los elementos más recientes en arribar al club rival, a vestir la casaca azul, siendo sus refuerzos para esta campaña donde se espera que tengan participación este sábado en su regreso a "La Fortaleza".

Carlos Fierro

Llego como compra al cuadro Celeste como compra definitiva, algo que causo molestia en la afición rojiblanca pues, si bien no era el jugador más talentoso o con un juego muy vistoso, para muchos, Fierro era un ejemplo de entrega y garra por el equipo, ya que aun en momentos malos siempre se le mostraba compromiso y pasión, cosa que le faltaba a otros cuantos, salió por un breve periodo de tiempo a Querétaro y a su regreso fue pieza importante en la obtención del título 12 que ganaron el año pasado; Llego hace nos días como refuerzo cementero y la jornada 1 ya debuto, teniendo unos primeros 45 minutos muy buenos, donde se le vio participativo y con muchas sensaciones de peligro, pensamos que en su visita a Guadalajara, la gente le reciba de buena manera debido a todo lo que entrego.

Carlos Peña

Caso contrario será el del Gullit Peña, quien llegara como refuerzo bomba al rebaño hace algunas temporadas, que su llegada no fue la recepción debida pues las formas en las que se dio el traspaso fue de muy mala manera para muchos, aunque Gullit con base a goles intentaba ganarse a la afición, la realidad es que nunca pudo mostrar el nivel que incluso lo llevo a selección, siendo un elemento muy intermitente y que cada vez se fue apagando poco a poco. Aun queda en la memoria de muchos rojiblancos, aquel penal que fallo en un duelo de cuartos de final ante América donde con esa anotación liquidaban el encuentro, fue a raíz de eso que Gullit ya no se pudo levantar y callo en un bache del que ya no pudo salir, fue así como termino por ser regresado a León para después emigrar sorpresivamente al Escocia desde donde viene para jugar esta temporada, caso contrario al de Fierro, seguramente Gullit se llevara una importante rechifla y enormes abucheos por parte de los chivahermanos que se den cita en el inmueble este sábado.