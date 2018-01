Oswaldo Alanís: "El tema fue un ganar-ganar"

Google Plus

(Foto: @YosoyChavaPerez)

Luego de darse a conocer este martes que el defensa de Chivas, Oswaldo Alanís, podrá ver acción tanto en Liga como en la Concachampions, el jugador habló por primera vez ante los medios de comunicación este miércoles en Verde Valle, donde agradeció a la directiva por el arreglo que tuvieron para que Alanís culminará lo que resta de su contrato con el club rojiblanco:

“Fue un buen término un poco tardío. Estamos contentos de que se llegó de buena forma. Soy muy positivo. No es un tema de rencor, contento de estar aquí”.

El 2 de Chivas manifestó su compromiso ante, principalmente, Matías Almeyda y Jorge Vergara, quienes en todo momento lo apoyaron por arreglar su situación contractual y cumplir su sueño:

“Lo mencioné desde el primer día que llegué, el compromiso es total, lo demostré con hechos, el compromiso con #Chivas es al cien por ciento”.

Argumentó que su transferencia al futbol español es real, sin embargo aún no puede confirmar con qué club jugará a partir del próximo verano, sin embargo, pese a que no fue el gran negocio para el Guadalajara, en términos futbolísticos ganaron todos:

"No va a ser el gran negocio de Chivas pero es un ganar-ganar para todos. Tengo contrato, seguimos sumando. Sigo jugando, cumplo mi contrato aquí. Tengo posibilidad de pelear un puesto en Selección, vienen cosas buenas”.

Aclaró que la controversia que se generó por un supuesto "aumento salarial" fue falsa, ya que son otros los objetivos en mente los que tuvo al momento de sentarse a renovar su contrato:

“Fueron versiones que se manejaron, no fue lo real. En ningún momento se estipularon cantidades de dinero ni de tiempo. Yo no dije ‘quiero aumento’. La decisión no era por dinero”.